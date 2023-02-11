土耳其地震排球隊遇難尋獲16遺體　多人下落不明　最年輕僅12歲

土敘邊境2月6日強震已奪走至少2.3萬條人命，隨着救援黃金72小時早已過去，尋獲生還者的機會愈來愈渺茫。一支排球校隊特地北上參賽，未料遇上強震而遭活埋，一行師生35人全部失聯，目前尋獲16具遺體，該團年紀最小者年僅12歲。



《BBC》等外媒報道，土耳其阿德亞曼省（Adiyaman）的伊西亞斯酒店（Isias Hotel）一共7層，據信倒塌時樓內還有39人，其中包括排球校隊35人。不過該酒店僅4人成功逃出，2月8日發現校隊2名教師遺體，同日稍晚又找到一名8年級學生遺體，其餘32人依舊下落不明。

（編按：至2月10日，土耳其排球聯合會在Twitter發文，稱悲痛地獲悉在阿德亞曼省的酒店瓦礫堆中找到來自北塞浦路斯排球隊中16人的遺體。）

被活埋排球校隊中，至今仍有多人失蹤：（按圖了解）

此校隊來自1974年土耳其入侵後控制的北塞浦路斯沿海城鎮法馬古斯塔（Famagusta），地震前幾天，28名學生及7名家長或隨隊教師為了比賽而從島上出發，抵達土耳其南部的阿德亞曼省，未料遭遇災禍。

搜救工作仍在持續，北塞浦路斯的親屬及官員也紛紛抵達現場等候。一名教育官員表示，他們會留在這裏，直到剩餘學生都被找到。一名倖存隨隊教師說，大家自從地震後就沒有睡過，他的女兒也仍困在廢墟裏。

現場一名母親質疑建築物的建造品質，以及當局是否確實執行安檢。另一名女性表示，她的12歲姪女妮荷什（Nehir）還未尋獲。《BBC》指出，妮荷什是女子校排最年輕成員。

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