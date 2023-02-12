伊朗紀念革命44週年　總統講話遭黑客打斷

伊朗當局星期六（2月11日）在首都德黑蘭組織全國集會紀念伊朗革命44週年時，總統萊希（Ebrahim Raisi）的電視講話因黑客干擾而被打斷。



路透社報道，正當萊希在阿扎迪廣場（Azadi Square）發表直播電視講話時，因黑客干擾導致電視畫面暫停了1分鐘左右，民眾的屏幕上除了出現反政府黑客組織標誌「Edalate Ali」（意指「阿里的正義」），還配上高喊「伊斯蘭共和國去死吧」的背景人聲。

極端保守的萊希政權眼下正因阿米尼事件而面臨嚴峻挑戰，此起彼伏的抗議活動，造成大量反政府示威者被捕、判刑和處死。

黑客攻擊發生時，萊希正在電視前呼籲「受騙的年輕人」懺悔，以得到伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的赦免，稱「伊朗人民將張開雙臂擁抱他們」。

伊朗「人權活動人士通訊社」（HRANA）指出，截至星期五（10日）伊朗當局共殺害528名抗議者，其中包括71名未成年人和70名安全部隊；另有多達1萬9763名抗議者被捕。

幾週以來，伊朗領導人和國家媒體一直呼籲民眾出席紀念伊朗革命44週年的集會，以彰顯民心團結以及對當權者的支持，並對抗議活動作出回應。

本交獲《聯合早報》授權轉載

