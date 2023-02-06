伊朗特赦上萬囚犯　排除雙重國籍涉間諜活動或死罪者

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）星期天（2月5日）報道，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）赦免了上萬囚犯，其中包括在近期全國性的反政府抗議活動中被捕的人。



然而，根據這個官方媒體公布的細節，哈梅內伊批准的赦免附有條件，而且赦免不適用於被扣押的大量持雙重國籍者。

IRNA說，面對「人間腐敗」罪名的人也不會被赦免。這是一項死刑罪名，至今有4名被控者已被處決。

除此，被控「為外國機構進行間諜活動」或「與伊斯蘭共和國敵對團體有關聯」的人，也不會獲得赦免。

2022年9月，一名22歲伊朗庫爾德女子被道德警察拘留期間突然死亡，這起事件在全國引發大規模的抗議活動，來自各行各業的伊朗人都參與其中，為伊朗1979年革命以來伊朗人民向執政者發起的最大膽挑戰之一。

「人權活動人士通訊社」（HRANA）稱，約2萬人因涉及抗議活動而被捕。當局指責伊朗的外國敵人煽動境內的抗議活動。

另一些人權組織說，至今有超過500人死於鎮壓行動，其中包括70名未成年者。據伊朗司法部門，至少四人被處以絞刑。

本文獲《聯合早報》授權轉載

