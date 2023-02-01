伊朗情侶街頭浪漫起舞　竟被控「賣淫」和反政府罪　各判監10年半

一對20多歲的年輕網紅情侶，因為把在伊朗街頭跳舞的影片上傳到Instagram，竟然被政府認定犯下賣淫和宣傳反政府罪行，兩人分別被判處10年半有期徒刑。



《英國廣播公司》（BBC）報道，該對情侶分別為22歲的阿瑪迪（Amir Mohammad Ahmadi），與21歲未婚妻哈奇奇（Astiazh Haqiqi），兩人在Instagram上的粉絲相加將近200萬。

他們卻因為一段在自由世界再平常不過的短影音內容，陷入了大麻煩（點擊放大瀏覽）：

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影片中2人以伊朗首都德黑蘭的阿扎迪塔（Azadi Tower，又稱：自由紀念塔）為背景，在夜色中翩翩起舞，再透過濾鏡和特效後製，向眾多粉絲放閃，哈奇奇並未戴上頭巾。

伊朗官方注意到該段「敗壞風俗」的影片後將兩人逮捕，聲稱他們犯下包括「鼓吹腐敗及賣淫、串謀危害國家安全，以及宣傳反對當權者」在內的犯行。

目前不清楚每項罪名各判多少刑期，但伊朗法官依此將兩人各判處多達10年半的重刑。

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阿瑪迪和哈奇奇對提出上訴，一旦遭到駁回，他們將是史上因此坐牢最久的「嫌犯」。

此外，他們還被限制2年內不得使用社群軟體，也不得離境。

伊朗因為22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）之死而掀起示威，起因是阿米尼2022年9月未戴頭巾「希賈布」（Hijab）出門，被警方拘捕後毆打致死。

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