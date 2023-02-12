土耳其與敘利亞死於地震者已逾3.3萬人

土耳其7.8級強震的救災工作仍在進行之際，政府當局開始向部分倒塌建築的建造商發出拘捕令。土耳其災害和應急管理局（AFAD）稱，土耳其與敘利亞西北部的死亡人數已逾3.3萬人，單在土國已有29,605人死亡。敘利亞有3,400人死亡，當中包括政府控制區的至少1,387人。



副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）說，當局已發出113份拘留令，並將調查被認為應對震區劣質建築負責的人。

土耳其律師協會星期五（2月10日）已對負責此類建築的建築商、審計員和行政官員提起刑事訴訟，指控他們的疏忽構成過失殺人罪。

有官員說，土耳其有超過1萬2000座建築在地震中被毀或受損。針對建築質量低劣的批評層出不窮，民眾的憤怒也日益高漲。

專家指出，雖然土耳其曾制定防止這類災難發生的法規，但建築公司未能嚴格遵守相關規定，且大型建築公司與總統埃爾多安有密切聯繫。

這次地震發生後，大量建築出現「鬆餅式倒塌」，即地板堆疊在一起，導致人員存活希望渺茫。造成這種倒塌的原因，通常與混凝土質量差有關，有時混入過多的水和礫石，混凝土則太少。

其他因素則包括鋼筋過細，無法支撐建築，削弱了建築的強度。

官僚主義影響問責效率

此外，土耳其地震基金會成員指出，官僚主義影響了問責效率。「步驟和需要簽字的人太多，最終很難確定該由誰來負責。」

政府在應對地震和救援措施方面的不足，以及之前已存在的物價高漲、官員貪腐等問題，或將影響埃爾多安在5月大選的勝算。

地震至今已致土耳其與敘利亞近三萬人死亡，是本世紀第七大致命自然災害。聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）預測，土敘地震死亡人數將增至5萬多人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

