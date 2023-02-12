土耳其地震︱災區危樓再塌活埋搜救員　瓦礫傾瀉如瀑危險一刻曝光

當地時間6日凌晨，土耳其、敘利亞邊境地區發生強震，規模7.8淺層地震造成多處建築坍塌，重大傷亡也讓土耳其當局緊急發出求援訊號，各國關注之餘更是迅速安排搜救隊員、緊急物資到場；不過一段救援畫面也在網上造成瘋傳，讓許多人感嘆表示搜救隊員真的很偉大。



綜合外媒報道，雖然距離災害發生至今已經來到第7天，要能救出更多生還者的機率也相對降低許多，但留守現場的搜救員仍不願放棄任何一絲機會，不過當一支土耳其搜救隊進入哈泰省災區一處坍塌建築工作期間，卻遭到二次崩塌的瓦礫當場活埋，整個人瞬間消失在砂石瀑布當中。

土耳其災區危樓二次坍塌！搜救隊員瞬間被活埋，瓦礫崩落畫面曝光。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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從側錄畫面中可以看到，當時搜救人員正在破碎的建築中搬移土石，試圖協助受困的倖存者，卻不料造成上方的瓦礫的二次崩落，隊中的搜救員 Batuhan Tugen 則是因為逃生不及而當場被活埋，所幸待崩塌止歇後，一旁的眾人連忙上前協助，才將受困的 Batuhan Tugen 救出，也確認他身體並無大礙。

同場加映：土耳其地震｜男孩受困近兩日 救援隊用樽蓋餵喝水 笑得伸出舌頭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這段影片被公開後，迅速在網上造成瘋傳，民眾也紛紛祈禱協助救援的所有搜救人員不要因此受傷，也希望儘管已經超出黃金72小時，能多救一個是一個；另外根據美媒，搜救作業進行到第7天，兩國已知逾2.8萬人死亡、數萬人受傷，相關救援行動仍在持續中。

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