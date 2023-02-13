菲律賓談仁愛礁雷射事件籲中方停止挑釁　北京：依法執法

撰文：許懿安
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菲律賓2月13日指責中國2月6日干擾進行補給任務的船艦。中國外交部同日回應有關的提問時稱，中國海警是依法執法。

菲律賓海岸警衛隊（PCG）2月13日發聲明稱，2月6日一艘船就一個海軍任務提供支援，向駐紮在仁愛礁上的部隊運送食物和補給品，一艘中國海岸警衛隊船隻用「軍用級激光」對準船隻。

警衛隊發言人巴利洛（Armando Balilo）稱：「中方船隻兩度朝『馬拉帕斯夸』號發射綠色雷射光，造成甲板上人員短暫失明。」巴里羅指中方船隻惡意逼近菲海巡隊船艦，距離一度只有約150碼（約137米）。

▼菲律賓海岸警衛隊2月13日早上在其Facebook專頁發布帖文及照片，指中國海警船對航行在南海有爭議水域的「馬拉帕斯夸」號（BRP Malapascua，MRRV-4403）騷擾。

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菲律賓軍方13日稱，中國應制約其軍隊，勿進行任何將危及他人性命的「挑釁行為」。軍方發言人引述國防部長稱，中國海岸警衛隊的行為是「冒犯的」以及「不安全的」。

PCG發聲明稱：「蓄意阻止菲律賓政府船隻向我們的軍事人員運送食物和補給……這是對菲律賓主權公然無視和明顯侵犯。」

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）沒就事件回應，僅籲記者參照PCG發布的聲明。

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菲律賓發的聲明內容是？

菲律賓海岸警衛隊2月13日早上在發聲明稱，中國海警船對於航行在南海有爭議水域的「馬拉帕斯夸」號（BRP Malapascua，MRRV-4403）騷擾。

菲海岸警衛隊還說什麼？

菲律賓海岸警衛隊警衛隊發言人巴利洛稱，中方船隻兩度朝「馬拉帕斯夸」號發射綠色雷射光，造成甲板上人員短暫失明。」巴里羅同時指控中方船隻惡意逼近菲海巡隊船艦，兩者距離一度只有約137米）。

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