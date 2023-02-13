俄羅斯就終戰「放風」？暗示無意增兵＋年底前結束＋必須拿下兩地

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫被問到是否可能宣布第二輪部分動員，他就此予以否定的回答。



美國駐俄羅斯大使館呼籲美國公民離開俄羅斯，在這一情況下，是否有消息表明可能宣布第二輪部分動員，就此問題佩斯科夫回答說：「沒有。」

美國駐俄羅斯大使館13日較早時呼籲本國公民，以及擁有雙重國籍的人不要前往俄羅斯旅行，因為烏克蘭衝突「後果不可預測」，已經在俄羅斯境內的人應趕緊離開該國。據美國大使館稱，俄羅斯可以「拒絕他們獲得美國領事協助，對他們進行動員，阻止他們離開俄羅斯和/或徵召他們入伍。」

俄羅斯總統普京2022年9月21日下令展開局部動員工作。10月28日，俄羅斯國防部長紹伊古向俄羅斯國家元首匯報，部份動員任務完成，30萬人應徵入伍。紹伊古防長隨後宣布局部動員工作結束。

圖為2021年10月5日，俄羅斯車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）在車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）出席就職儀式。（Reuters）

俄衛網同日也引述俄羅斯車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）稱在2023年年末之前，對烏特別行動框架下制定的所有任務將100%完成。

卡德羅夫在俄羅斯電視台節目中說：「我們一定會完成，儘管有人說需要一年、兩年、三年，但我認為今年年末之前，我們會100%完成今天制定的任務。」

卡德羅夫進一步說：「必須拿下敖德薩、拿下哈爾科夫，以此確保我國今後的安全。」