2023俄羅斯前瞻（一）：國際處境不容樂觀 中俄關係還能向前嗎？
對2022年的俄羅斯來說，2月以降的特別軍事行動主導了國家走向。
回顧普京（Vladimir Putin）的原始盤算，其應是預想俄軍能以閃擊戰迫使烏克蘭接受談判、成為俄羅斯附庸，同時借此顛覆美國和北約主導的歐洲安全格局，故不惜賭上國運對烏用兵。然從今日局勢來看，現實發展有些事與願違，俄軍未能在行動之初挫敗烏克蘭的抵抗意志，北約軍援與情報偵察體系更已實質進場，眼下俄烏戰爭持續難止，俄羅斯的西線安全環境不僅沒能改善，反而迅速惡化，其國際處境更是不容樂觀。
2022年1月，美國、北約和歐安組織曾與俄羅斯展開「安全保障」相關談判，如今俄烏之間砲火紛飛，談判自也無疾而終；在安全格局上，歐盟、北約的對俄敵意迅速上升，芬蘭與瑞典也相繼申請加入北約，俄羅斯正被自己所欲避免的「鐵幕」圍繞；在經濟場域，多數歐美國家都祭出了對俄制裁，包括凍結資產、限制融資、出口管制、取消最惠國待遇、將俄羅斯重要銀行踢出SWIFT系統等，美國和加拿大更已對俄實施能源禁運，完全停止從俄羅斯進口油氣和煤炭，歐盟也在2022年壓縮三分之二的自俄天然氣進口、90%自俄海上石油進口，並決定在2027年擺脫對俄能源依賴。
而在國際外交與輿論場上，聯合國始終不接受俄羅斯的興戰理由，先是在3月2日召開第11次緊急特別會議，要求俄羅斯立即停止對烏克蘭的入侵，又在10月12日通過決議，譴責俄羅斯在烏克蘭境內舉行的「不具國際法效力公投」，接著是在11月14日通過決議，要求追究俄羅斯在戰爭中違反國際法的責任，包括向烏克蘭支付賠款等。與此同時，俄羅斯也被開除出歐洲委員會、被暫停在聯合國人權理事會的會員資格。
展望2023年，俄羅斯恐在相對孤立的困境中徘徊，其在國際政治、世界經濟體系中的影響力也將進一步萎縮，與西方的外交空間更會被嚴重擠壓，只能將外交重點轉向「東方」和「南方」。在此脈絡下，中俄關係應會是莫斯科來年的外交重點。
孤立困境短期難解
首先聚焦俄羅斯的孤立困境。回顧2022年，反西方輿論場確對俄羅斯寄以同情，但從更宏觀的全球視角來看，莫斯科的努力終究沒能消解外界對俄烏戰爭的批評。
同為安理會常任理事國，俄羅斯不如美國享有特權，能肆意興戰還收穫全球膜拜，故在特別軍事行動開始後，其竭力要以各式理由自我辯護，包括北約持續東擴、烏東發生種族滅絕等，希望借此緩衝他國的道德譴責與輿論圍堵。然上述努力雖在反西方輿論場起到一定作用，卻挽救不了俄羅斯的孤立處境。以2022年11月的兩個國際要事為例，彼時G20峰會和APEC峰會相繼在印尼和泰國召開，普京皆沒能出席，只派出外長和副總理參加。
而正因處境惡劣，莫斯科反竭力要證明自己「未被孤立」，故會在非歐美主導的國際場合踴躍活動，首選自是俄羅斯熟悉的中亞五國、歐亞經濟聯盟、集體安全條約組織等平台，既能讓莫斯科放心設定議程，更能維繫自己在後蘇聯空間的影響力。2022年6月，普京訪問了塔吉克，隨後轉赴土庫曼參加第六屆裏海峰會，並在9月前往烏茲別克參加上海合作組織峰會，又於10月對哈薩克進行工作訪問並參加「亞信會議」第六次峰會。11月，普京再前往亞美尼亞參加集體安全條約組織峰會。
其餘帶有「全球南方」色彩的平台同樣是俄羅斯的施力點。2022年6月，普京在金磚五國領導人峰會上發言，指責西方國家是全球經濟危機的罪魁禍首，呼籲金磚國家團結面對危機、抗衡西方，擴大與東南亞國家聯盟、非洲聯盟、加勒比共同體、阿拉伯國家聯盟和南亞區域合作聯盟的合作。2022年12月，普京又在上合組織和獨聯體國家成員國國防部長會議上表示，西方刻意挑起俄烏爭端，目的是維護自己的全球主導地位，但「亞洲、非洲和拉丁美洲正在形成新的發展中心，它們越來越積極地捍衛自己的國家利益、主權和走自己發展道路的權利」。
然而上述努力，未必全能心想事成。多數前蘇聯國家雖不參與對俄制裁、也在聯合國譴俄議案中投下了棄權票，卻不服膺俄羅斯的政治調度，例如烏克蘭四地公投入俄一事，便少有國家承認。不少前蘇聯國家更是趁勢展現了「自主」姿態，例如亞美尼亞便因俄羅斯未能滿足其在納卡衝突中的需求，而公開表示了對俄不滿、同時強化了與歐美的互動；塔吉克總統則在俄羅斯-中亞論壇上對普京當面表示「我們希望受到尊重」。
而在非西方國家中，俄羅斯雖有合作夥伴，卻也難阻後者的「八面玲瓏」，土耳其便是最典型案例。埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）一面對烏克蘭輸出軍用無人機，一面持續展現斡旋意願，包括力促俄烏和談與黑海運糧協議；在地緣戰略上，土耳其一面阻擋芬蘭與瑞典加入北約，一面持續加強在敘利亞、高加索、中亞的影響力，甚至放話將對敘利亞展開新一輪地面行動，侵蝕的自然是俄羅斯的地緣空間。印度亦有些類似，其與俄羅斯的戰略合作根基深厚、歷史悠久，此次俄烏衝突爆發後，印度雖大規模購買俄羅斯的打折石油，卻暗自減少了對俄軍備採購。9月上合峰會上，莫迪（Narendra Modi）直接對普京表示「現在已非戰爭時代」，俄印首腦年度會晤也被因「疫情」之故被取消。
連非西方國家都如此，歐美國家便更不用說。俄羅斯與西方在戰事爆發後全面交惡，除了前述的政經齟齬外，歐俄關係更是發生了深遠改變，歐洲國家不惜切斷與俄羅斯的能源聯繫，歐俄之間更是陷入無法互信的安全困境，部分俄羅斯戰略界人士為此感嘆，特別軍事行動損壞了彼得大帝之後300年的外交傳統，讓俄羅斯難以再被視作歐洲大國、歐洲大陸的平衡力量、泛歐文明不可分割的一部分。
當然如此孤立處境不會永遠持續，但展望2023年，俄羅斯基本上無法超脫這一困境。
中俄關係平穩運作
在此脈絡下，中俄關係的平穩前進成了2022年俄羅斯外交的罕有亮點。
2022年2月4日，普京訪華並出席北京冬奧會開幕式，期間雙方國政府、有關部門和企業簽署了《中俄遠東天然氣購銷協議》等十多項重要聲明和協定。俄烏戰爭爆發後，即便中國一度陷入輿論漩渦，被西方繪聲繪影指涉即將軍援俄羅斯、承認俄羅斯在烏克蘭的佔領結果，中國依舊持續與俄羅斯的經貿合作。
根據中國海關資料，2022年的中俄貿易額逼近1,900億美元，創下歷史新高，中國對俄羅斯的進出口佔了中國整體貿易額的3%。而在能源場域，根據俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的資料，2022年中國透過「西伯利亞電力」管線進口的俄氣，增加至少50%；全年前11個月的俄油輸入也增加約10%，達到約8,000萬噸。中俄東線天然氣管道也順利運作，自2019年12月2日正式投產通氣至2022年10月底，俄方累計向中國供氣突破270億立方米。12月21日，俄羅斯科維克塔凝析氣田與「西伯利亞電力」天然氣管線的科維克塔—恰揚達段正式投產運行，標誌著中俄東線天然氣管道的全線貫通。此外中俄亦正加快推進中俄遠東管道專案，並就中蒙俄管道合作開展交流。
在政治場域，中國與其他中立國家類似，在聯合國大會3月2日、10月12日和11月14日有關俄烏衝突的表決中，先後投下棄權與否決票，並且不參與對俄制裁，卻也無法支持俄羅斯的戰爭立場，而是主張雙方回到談判桌解決紛爭，且強調聯合國安理會應該扮演重要角色，為解決烏克蘭問題發揮建設性作用；與此同時，北京同樣支持歐洲與俄羅斯就歐洲安全問題進行對話，以形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。
中國當然重視與俄羅斯的互動，但前提是不能過度波及中歐、中美關係，故可以發現，伴隨俄烏戰爭出現持久化趨勢，有關中俄關係「無止境、無禁區、無上限」的表述，逐漸淡出了中國的官方話語體系；中國企業和銀行等相關主體，也為避免遭受次級制裁，而選擇遵循歐美的對俄制裁禁令。
但中國雖不願與俄羅斯過度戰略綁定，卻也不會放棄經營與俄羅斯「背靠背」的戰略態勢，原因無他，美國的戰略壓迫過於巨大。對中國來說，其無意推翻現行國際秩序，但希望擁有「與自身實力更相配」的國際地位，同時打造「相對不受美國干擾」的政治與經濟空間。在此情況下，拉攏與西方交惡、對華敵意較低的俄羅斯，符合中國的國際利益。
回顧過往，俄羅斯長期將「東方」與「南方」當作「反西方」的籌碼，不論是增加或減少對此地的戰略挹注，其執念根源都是對西方的擁抱與拒斥，而不是真正將「東方」與「南方」當作政治主體。此外，過去的俄羅斯希望成為「獨立於中國」的東方影響力中心，而不樂見諸如「一帶一路」等中國主導項目開入前蘇聯空間，認為北京的經濟與政治存在將對俄羅斯造成傷害。
然而上述障礙與顧慮，在俄烏戰爭爆發後迅速讓位於國家生存考量，如今的俄羅斯成了西方公敵，靠向中國是其必走之路，儘管中國所能提供的協作空間止步經濟場域，俄羅斯卻也不能挑剔太多，畢竟其眼下承擔不起對華疏遠的戰略風險；而對中國來說，要抗衡美國戰略施壓，一個解體崩潰的俄羅斯並無用武之地，但一個沒有退路、渴望中國的俄羅斯，卻是頗具合作空間。
展望2023年，中國對俄烏戰爭勸和促談的立場不會改變，同時也將繼續與俄羅斯的密切溝通與合作，尤其是在歐亞事務的重大議題上。即便俄烏戰爭可能在2023年結束，俄羅斯與西方短期之內也難迎來關係正常化，在此氛圍下，中俄關係將有更多耕耘空間。
為何俄烏戰爭爆發後，俄羅斯陷入孤立困境？
俄羅斯的興戰理由難以說服國際，歐美各國對其強烈打壓，非西方國家則大多保持中立，雖不參與對俄經濟制裁，卻也不能認同其戰爭立場。
中國與俄羅斯的關係為何穩定向前？
面對美國壓迫，兩國雖未結盟，卻必須經營背靠背的戰略態勢。