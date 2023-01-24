2023俄羅斯前瞻（二）：烏克蘭變阿富汗？　普京可如何結束戰爭

2022年2月24日，俄羅斯對烏克蘭發起特別軍事行動，彼時有不少預測認為，烏克蘭的澤連斯基（Volodymyr Zelensky）政權恐怕無法久持，故戰爭應能迅速結束。

然事實證明，烏克蘭的抵抗意志遠比各方想像強大，俄軍只能在談判無果、包圍無效的窘境下，選擇轉入頓巴斯進行第二階段行動。而後伴隨北約軍援、情報偵查體系實質進場，俄羅斯的攻勢不如預期，烏克蘭則展開了幾次大反攻，成功收復哈爾科夫、赫爾松首府等部分失地。

眼下俄羅斯已佔有烏克蘭約20%的領土，並竭力要鞏固四地公投入俄的既成事實，甚至為此展開動員與擴軍；與此同時，烏克蘭也憑藉不斷升級的西方軍援，欲與俄羅斯展開長期鬥爭。各方交手至今，俄烏戰爭已不僅是俄羅斯、烏克蘭的兩國衝突，更是俄羅斯與美國及其附庸集團的總體戰，並造成了全球範圍的集體苦難。

首先是能源問題。據經濟合作與發展組織（OECD）預測，世界正在經歷1970年以來最嚴重的能源危機，通脹升至數十年來前所未有的高水準，2023年全球經濟增速將恐下降至2.2%，亞洲或成驅動2023年經濟增長的核心，而歐洲、北美和南美的經濟增長恐將持續低迷。

接着是糧食安全。除了戰爭衝擊俄烏糧食供應鏈外，禁絕俄羅斯天然氣也令歐洲氮肥產量急劇下降，導致了美國化肥的嚴重短缺與價格飆漲，農業生產成本自也水漲船高，與2021年相比，2022年的農業總成本增加了32%。此外據聯合國世界糧食計劃署估計，面臨糧食安全威脅的人數已從2021年底的2.82億增加到2022年的3.45億，2023年將有5,000萬人處於饑餓邊緣。

事態發展至此，這場戰爭已不僅是俄烏兩國民眾的苦難，更是全球底層民眾的災難。展望2023年，普京能否帶領國家結束俄烏戰爭，將是各方觀察重點。

2022年12月22日，俄羅斯總統普京出席記者會。（Reuters）

阻礙停火的結構

2022年俄烏戰爭爆發以來，伴隨戰情起落、風聲交織，曾有不少分析喊出「和談時機已到」，卻無一例外敗在了現實鐵拳下。究其誤判根源，對各方政治慣性的低估堪為關鍵。

首先，美國內部當然有促談力量，例如據《紐約時報》11月披露，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）便曾在內部會議上表示，烏克蘭在冬季來臨前取得的軍事成果已達到美國的合理預期，應同俄羅斯談判以鞏固收益。然從結果來看，米利的主張未獲拜登（Joe Biden）政府採納，美國不僅持續軍援烏克蘭，還提升了援助層級，連愛國者系統都已確定下場，放血俄羅斯顯然勝過見好就收。

但如此境況，其實是重演了美國在越南、中東的去留難題。即美國內部早有退場呼聲，政府卻一來擔憂政治正確的民意反噬，二來不知該如何對盟友交待，三來無法說服強硬派，故只好以拖待變、持續升級介入程度，直到被迫決斷的那刻到來。如若沒有選舉考量或戰場的重大情勢變化，基本上美國短期之內都難改弦易轍。此前2022年11月中期選舉前夕，部份美媒釋出了拜登政府有意促談的風聲，其實更多是為了緩衝戰爭對民主黨選情的傷害，而非拜登政府已經有了決斷。

而俄羅斯同樣面臨騎虎難下的窘境。開戰之初，莫斯科對於「速勝」一事毫不懷疑，才會在衝突後3天便派團前往白俄羅斯，欲與烏克蘭進行談判。然而基輔的強硬程度超過俄羅斯想像，其不僅不接受俄羅斯開出的「芬蘭化」相關條件，還堅持「俄軍必須撤出烏克蘭」這一底線，結果自是讓俄羅斯碰了一鼻子灰。

1月18日，烏克蘭布羅瓦雷，居民在意外現場附近擺放鮮花，悼念死者。（Reuters）

對普京來說，戰事久持將給內政帶來不確定風險，其當然也想與烏克蘭通過談判結束戰爭，只是眼下去軍事化、去納粹化的初始目標雖已難至，卻也至少要保住佔領烏克蘭部分領土這一既成事實，故基輔所謂「俄軍撤出烏克蘭」的底線，基本上完全不可能被普京接受，因為這意味特別軍事行動完全失敗，不僅沒能讓烏克蘭成為俄羅斯附庸，還令情況倒退回2014年俄軍武裝佔領克里米亞前，其結果必然是普京政權的日暮途窮。故在烏克蘭改變談判底線前，俄羅斯都只會持續加碼，在鞏固俄佔地的最高目標下，將無數人力與物資送上前線。

而身為戰場的烏克蘭則十分悲慘。在俄軍頻對平民目標發動襲擊下，其前線與後方皆千瘡百孔，戰火之下更有1,430萬烏克蘭人逃離家園，重創其經濟生產力，根據烏國官方數據，烏克蘭於2022年損失了30.4%的國內生產總值 （GDP）。伴隨戰火進入2023年，烏克蘭的GDP將持續滑落，通脹則會持續上升，生活在貧困線下的民眾亦會增多。然而根據獨立民意測驗機構Rating Group於2022年11月下旬發布的調查數據，有高達97%的烏克蘭人堅信基輔將能戰勝莫斯科，有90%的民眾對2023年持樂觀態度，只有6%的人表示悲觀。換言之，烏克蘭儘管遭遇慘重損失，其整體的軍民意志依舊堅強，並且不惜代價要與俄羅斯進行持久戰。

如此心態也反映在烏克蘭的高層決策上。烏克蘭的政治精英多數堅信，在西方援助不斷下，只要烏軍持續發動反攻、拖長戰爭，俄羅斯便會因內部政治壓力而被迫停火談判，烏克蘭將有機會回復2014年前的完整版圖。然為爭取西方穩定援助，其須以反攻戰果證明自己「值得投資」，故儘管俄軍炮火猛烈，烏軍依舊組織兵力進行了多次代價沉重的大反攻，並且絲毫不在「俄軍撤出烏克蘭」這一談判底線上退讓。

1月18日，烏克蘭布羅瓦雷，一名男孩觀望地上的殘骸。（Getty Images）

戰爭會怎麼結束

綜上所述，美國並非沒有見好就收的聲音，無奈其內部莫衷一是、政治正確言猶在耳，只好在烏克蘭崩潰前繼續加碼；俄羅斯也不願戰事久持，但其已為這次行動付出太多，至少要有領土這一收穫來對內交代，故也只能繼續作戰；烏克蘭則堅信俄羅斯比自己更打不起消耗戰，故在有生力量消耗到一定比例、西方援助中止前，其都打算持續血戰，以迫使俄羅斯妥協。簡言之，三方都在期待他方讓步，由此導致了戰火的綿延不休。

然儘管如此，這場戰爭終有一日要以談判結束，只是時機與形式不易預測。展望2023年，戰爭存在停火和談的機會窗口，那便是春季攻勢後，以及下次冬季攻勢前，約莫是5月之後一段時間與12月前後。

而之所以用兩次攻勢為標的，與俄烏近期的軍事動態相關。據外媒報道，烏克蘭國防部認為俄羅斯正在準備春季攻勢，時間可能在特別軍事行動滿1年後的2023年3月，且普京可能會為此再多動員50萬人，以最大化攻勢效果。據烏方估計，此次攻勢最可能的進攻重點，是完整攻佔包括頓涅茨克和盧甘斯克的整個頓巴斯地區。此外由於眼下約有1.5萬名俄軍在白俄羅斯受訓，故烏方也猜測俄軍可能借道白俄羅斯、再次進攻基輔。

丹麥軍方展示法國製的凱撒（Caesar）自走炮，當局1月19日宣布，決定將19台同款軍備轉贈烏克蘭。（Reuters）

與此同時，烏軍也在準備自己的春季大反攻，並且積極向西方國家要求坦克援助，得到英國、波蘭等國的積極回應。

由此來看，俄烏都打算以春季攻勢打出新變化，但戰爭難有兩個贏家，故其結果較可能是，有一方的攻勢相對勝出，創造了新現實，但雙方交鋒的過程可能導致慘重傷亡，故待至5月春季攻勢結束後，烏克蘭可能不再堅持「俄羅斯撤軍」這一底線，俄羅斯也可能為了停戰而向烏克蘭提出更優渥的談判前景，例如賠償其部分損失、默許其實質北約化等，美國亦可能順勢借坡下驢，讓自己這次退得比在阿富汗、越南更好看，故談判窗口可期。

但若5月過後的窗口沒能順利停火，待至12月前，俄烏雙方可能會開始準備冬季攻勢、美國也即將進入2024總統大選年，此時還有最後的和談窗口，即俄烏皆認為投入冬季攻勢的成本過於巨大，拜登也擔心俄烏戰爭持續至2024年會影響民主黨選情，故促談派又把握機會推動和談。

而如果俄烏能就現狀完成停火談判，最可能被雙方接受的選項，或許是朝鮮方案，即俄羅斯實質控制佔領地，「完整的烏克蘭」的僅存在於地圖之上、而不具現實意義，烏克蘭雖不放棄對俄佔地的主權宣稱，卻實質放棄了武裝收復的努力，俄烏雙方將延着停火線展開漫長對峙，雙方時有摩擦與小衝突。俄羅斯雖佔有了烏克蘭部分領土，卻不能阻止與逆轉烏克蘭實質北約化的現實，已經肅清親俄勢力的烏克蘭甚至可能在美國支持下加入北約。

烏克蘭總統澤連斯基1月18日以視像形式向世界經濟論壇講話。（Reuters）

然所謂春季攻勢若真的發生，也可能打成一片膠着，而無法創造停火的機會窗口，美國的促談派也可能無法在2024年前成為主流。如若俄烏又錯過2023年的停火窗口，意味戰爭會在2024年持續進行，則俄羅斯恐逐漸重演當年蘇聯在阿富汗的夢魘：軍事難有顯著進展，內部民怨與政治壓力卻持續升高，最後雖未必會唾面自乾撤軍烏克蘭，也不可能發生部分外媒預測的「俄羅斯解體」，普京政權的正當性卻必然受損，即便普京能以戰時總統之姿在2024年連任，安排接班人之事恐也不能再等。

而歐美國家當然也會在能源危機、通脹升高的泥淖中越陷越深，但戰事久持受傷最大的，還是身為戰場的烏克蘭。伴隨衝突加劇，其將被進一步榨乾生產力與有生力量，大小城市皆因戰火而千瘡百孔，大批精英外逃，即便其最後真能逼退俄軍，大量貧困民眾為求生存，也只能湧入過往被部分西方輿論訕笑的底層職業，包括至歐美從事苦力、賣淫、在烏代孕等，一代人的前景就此犧牲。

展望2023年，若俄烏戰爭能在滿足俄羅斯底線的情況下停火和談，對普京來說將是相對有利的結局，但因眼下俄軍無法取得戰場上的絕對優勢，各種不確定性層出不窮，故能否在2023年達成此一結局，還要視接下來的戰場動態而定。