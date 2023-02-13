伊朗總統2月14日訪華　西方關注：或與中國加強政經合作

伊朗總統萊希將從星期二（2月14日）起對中國進行三天國事訪問，這兩個與美國關係對立的國家預計將進一步加強政治與經濟合作，引起西方世界關注。



據中國外交部官網消息，中國外交部發言人華春瑩星期天（12日）宣布，萊希應中國國家主席習近平邀請，於2月14日至16日對中國進行國事訪問。

法媒引述伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，萊希此行預計將與習近平舉行私下會談，並與中國商人和在華生活的伊朗人會面。兩國代表團也將簽署「合作文件」。

萊希和習近平2022年9月於烏茲別克舉行的上海合作組織峰會上首次會面，當時萊希在會上呼籲擴大兩國關係。

伊朗與美國關係緊張，在美國推動與中國脫鈎之際，萊希的訪問預計將加強中國與伊朗這兩個非西方陣營的國家之間的合作。

據彭博社報道，伊朗被美國嚴厲制裁後，中國是唯一從伊朗進口石油的國家，是伊朗的重要貿易夥伴。兩國在2021年3月也簽署一份前所未有的25年合作協議，加強兩國在經貿、能源和安全領域的全方位合作，弱化美國孤立伊朗的努力。

據總部位於英國的伊朗媒體《伊朗國際》報道，一名伊朗情報部高級官員透露，中國也是90個「排隊」購買伊朗製造的無人機的國家之一，而中國的訂貨數量達1萬5000架，比俄羅斯軍方訂購的6000架還多。

伊朗海關當局10個月的統計數據顯示，中國是伊朗最大的貿易夥伴。伊朗對北京的出口額為126億美元（約989億港元），而它從中國進口的商品價值為127億美元（約996億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

