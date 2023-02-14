韓媒：金正恩女兒金朱愛首次成為朝鮮郵票圖像

韓媒2月14日指，朝鮮領袖金正恩女兒金朱愛首次成為該國郵票的圖像，在8張新郵票中，有她出現的照片更佔了5張。



韓聯社稱朝鮮郵票社14日公布17日發行的8款新郵票圖稿，它們主要為2022年11月18日金正恩現場指導火星-17型洲際彈道導院時拍攝的照片。她出現在其中5款郵票上，均是與同金正恩的合照。兩人有時牽着手一起走、挽着手或是與士兵一同合影。其餘3款中，有2款是導彈照片，最後一款則是金正恩的相片。

圖為2023年2月14日從朝鮮郵遞體系網站取得的截圖，展示朝鮮領袖金正恩與女兒金朱愛的合照，成為新郵票的圖像。這是用以紀念火星-17型洲際彈道導彈2022年11月18日試射。（朝鮮郵遞體系網站）

根據韓聯社，朝鮮郵票社14日公布17日發行的8種新郵票圖稿，當中主要是金正恩2022年11月18日現場指導火星-17型新型洲際導彈試射。

報道指，金朱愛亮相其中5款郵票，郵票上的相片包括她與金正恩以導彈為背景、手牽手並排走、挽着手臂擺拍或與人民軍士兵的合影。

這套郵票是金朱愛首次在郵票設計中「亮相」郵票，雖然主要紀錄她陪同金正恩視察的畫面，有聲音認為，這是將金朱愛偶像化的跡象。

韓媒News1在2月11日更報道，朝鮮中央電視台9日轉播閱兵儀式的片段時，在名譽騎兵中隊進場時，旁白介紹了其中一匹白馬是「親愛的千金最愛的駿馬」，報道稱，此代表金朱愛擁有屬於自己、且代表最高領導人一家權威的白馬。

報道又指金朱愛的白馬出現在閱兵儀式上，足證她的政治地位高。金正恩父女2月7日也曾一起出席建軍節慶祝宴會，合照時金朱愛坐在正中間。

外界一直盛傳金朱愛是金正恩的第二個孩子，年齡在9歲、10歲左右，她8日晚上也有與父母一起出席閱兵儀式，紀念朝鮮人民軍成立75周年。根據朝鮮官媒發放的片段，金正恩牽着她的手進場，然後在室內畫面中，金朱愛又曾摸金正恩的臉頰，甚至雙手捧着父親的臉，父女關係親密。