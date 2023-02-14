媒體稱寧德時代受邀福特赴美新建電池廠　雙方否認

不止一家美媒報道，美國福特汽車（Ford Motor Co.）和全球第一大汽車電池生產商寧德時代將在美國密歇根州密歇爾地區建設一個磷酸鐵鋰電池工廠，投資額約為35億美元（約274.7億港元）。消息稱，兩間公司或最快在本週宣布這計劃。



寧德時代相關負責人針對上述傳聞，對中國《每日經濟新聞》記者回應「不予置評」，福特也表示「不便對傳聞做出評論」。

美媒此前引述知情人士稱美國福特和中國寧德時代公司計劃密歇根州建設電池工廠。這將結束長達數月、並且陷入中美地緣政治緊張關係泥潭的選址工作。

彭博社報道，因計劃尚未公開而不願具名的知情人士稱，這間耗資數十億美元的工廠將位於底特律（Detroit）以西約160公里處。預計這將創造約2500個職位。

彭博社2022年報道，福特和寧德時代在考慮一種新的所有權結構，福特將擁有工廠100%的權益，包括該建築和基礎設施。與此同時，寧德時代將運營這家工廠，並擁有製造電池的技術。

通過這樣的安排，工廠就沒有寧德時代的直接財務投資，從而可以享受《通脹削減法案》下豐厚的生產稅抵免。 2022年8月生效的《通脹削減法案》規定，政府將為主要生產環節在美國境內完成的綠色產業提供高額補貼，汽車企業必須使用至少50%在北美製造或組裝的零部件，才能獲得補貼。