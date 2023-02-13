泰國健力士紀錄超騎呢？夫婦連續接吻2天　曼谷全名原來世界最長

撰文：VISION THAI看見泰國
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健力世界紀錄常令人嘖嘖稱奇，而泰國也貢獻了不少。一對泰國夫婦曾以接吻46小時24分創下接吻最長時間的紀錄；泰國旅遊局（TAT）2019年則完成「世界最大芒果糯米飯」，重達4500公斤。而全名167個拉丁字母的曼谷，榮膺世界名稱最長的城市。

泰夫婦接吻46小時抱回15萬

2011年為慶祝情人節，芭達雅舉辦了一場「接吻馬拉松」，提拉納拉特夫婦（Ekkachai and Laksana Tiranarat）以46小時24分鐘的接吻時間笑傲全場，抱回價值5萬泰銖的鑽戒以及10萬泰銖的獎金。雖然仍舊可以吃、喝及上廁所，不過還是要時刻進入接吻狀態，相當令人佩服。

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促觀光創世界最大芒果糯米飯

TAT在2019年為了促進中國民眾來泰觀光，特別創造出世界最大芒果糯米飯，以4500公斤的驚人重量，超越2016年杜拜的2800公斤糯米飯紀錄；總計用了1500公斤的糯米，以及6千個芒果。

曼谷全名獲認證世界最長

曼谷2022年2月改名「恭帖馬哈那空」（Krung Thep Maha Nakhon），雖然曼谷仍可以使用，依舊引發不少討論。但事實上曼谷的全名是「Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit」，共有167個拉丁字母，早就被金氏世界紀錄認證為最長的地名。

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近4500人搖呼拉圈超越台灣

泰國在2013年2月還成功打破一次最多人搖呼拉圈的紀錄，在曼谷法政大學的體育場，共4483人搖呼拉圈7分鐘，超越台灣2011年2496 人搖呼啦圈2分鐘的紀錄。媒體Asean Now建議，如果在家無聊，也可以嘗試「DIY」世界紀錄，包括30秒單腳穿上最多襪子、30秒疊最高的衛生紙塔、最快時間組裝「馬鈴薯先生」（Mr. Potato Head）等。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】

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