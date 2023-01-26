泰國警接機中國女網紅兼開路引爆民眾怒火　揭有公司疑涉不法勾當

近日一名來自中國的21歲女性遊客在抖音上分享她購買警察接機快速通關服務入境泰國，包括泰國警察從飛機落地相迎，到護送過海關做護照查驗，甚至還有兩輛警車為她開路接機。



而這段影片一發布，立刻引發泰國媒體與網民的撻伐，甚至有泰國網民揶揄原來泰國是中國的。

該事件傳出，讓泰國警察顏面盡失，泰國警察發言人立即發表聲明滅火，表示將會對此事件進行調查，並對國際機場的警察配置進行加強督導。

點擊放大瀏覽涉事影片截圖：

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隨着中國解封，日前泰國政府才剛宣布預計在春節期間喜迎180萬名中國大陸旅客，曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）也表示將加派人手迎接中國遊客回歸，但卻發生中國女遊客一下飛機便由泰國警察全程護送走貴賓通道的事件，因法泰國媒體與網民不滿。

根據報道，該名來自廣東的女性遊客現年21歲，於1月20日入境泰國旅遊，她在影片中表示想要跟母親到渡假勝地芭達雅玩幾天，並在入境前向旅遊業者購買快速通關服務。

該業者表示只要加價即可享受由泰國警察提供的額外服務，如果以警用摩托車開道開價6000泰銖（約1,438港幣），警用汽車開道則是7000泰銖（約1,679港幣）。

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這名中國女遊客購買了上述兩種服務。接下來女遊客繼續分享入境的流程，在影片中可看到，在她一下機，就有泰國警察舉牌接機相迎，並且護送該名女遊客直接穿越護照查驗的排隊人潮，辦理落地簽證，不到5分鐘就完成入境手續，連提領行李都加快效率不用等候，甚至泰國警察還很貼心地幫忙拿行李。

待出機場後，影片中可以清楚看見負責接機護送的警察整裝，以一台警用機車加上一台警用汽車為其接送車輛開道，全程暢行無阻，抵達下榻旅館後，還很友善的合照。

抖音影片傳出，引發泰國網友不滿，並把影片加上泰文字幕轉傳，甚至狂嘲原來泰國是中國的。泰國媒體也大力抨擊泰國警察不當的行為有損國家尊嚴，連泰國官方媒體Thai PBS都大力度報道。

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眼看輿論止不住，泰國警察高層立即展開動作，警察發言人也表示會立即檢討在國際機場警力編制與加強督導不正當的行為。

其它合法經營快速通關的業者服務也叫苦，因為受此次事件波及必須先暫停服務，目前自1月22日起貴賓快速通關服務全面暫停，等待調查完畢後才能回復服務。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】