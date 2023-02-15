英王加冕｜卡米拉重用瑪麗皇后舊冠　移除象徵殖民「光之山」寶石

英王查理斯三世（King Charles III）的加冕禮會在5月6日於倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。白金漢宮宣布，王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）當日將會重用瑪麗皇后（Queen Mary）的一頂舊王冠，同時王冠一粒陷入爭議的印度寶石將被移除。



王后卡米拉將會是自18世紀以來首位重用王冠的英國王后，上一次出現重用王冠已經要數到卡羅琳王后（Queen Caroline）。該頂王冠由御用珠寶商Garrard所製，瑪麗皇后在1911年佐治五世（George V）的加冕禮中曾使用。

白金漢宮聲明稱，卡米拉基於可持續性和效率，決定選用現存瑪麗皇后的王冠，做法屬近代首例。

該粒陷入爭議、達105.6卡的寶石名為「光之山」（Koh-i-Noor），於數千年前在印度開採，它是世上大顆的切割鑽石之一。1849年，東印度公司奪得光之山寶石，並將其獻予維多利亞女王（Queen Victoria）。寶石及後被鑲嵌在王太后（Queen Mother）的王后冠上。

由於「光之山」是從印度手上奪走，因此對不少印度人民，寶石象徵了英國殖民歷史。印度總理莫迪（Narendra Modi）所在的印度人民黨較早前便曾指，寶石「帶來殖民時期的痛苦回憶」。自英女王離世後，社交媒體上不乏聲音呼籲英國歸還光之山寶石，當中光之山鑽石的標籤（#kohinoor）更曾成為Twitter的熱門搜尋關鍵字。

白金漢宮聲明確認寶石將不會被使用，而王冠則從倫敦塔（Tower of London）的展廳下架，以備修整。

為向英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）致敬，王冠將會改用英女王胸針使用的三顆庫里南（Cullinan）鑽石。部分庫里南鑽石亦曾短暫鑲嵌在瑪麗皇后的王冠。王冠的外觀亦會稍作調整，予人不同觀感。