英王加冕5月舉行　哈里角色「被消失」　向查理斯下跪的只有他

英國《每日郵報》道，英國王室知情人士透露，英國王儲威廉（Prince William）對弟弟哈里（台譯：哈利，Prince Harry）在他的自傳Spare（暫譯：《備胎》）中大爆兄弟不和內幕「氣炸了」，哈里已在英王查理斯三世（King Charles III）的加冕儀式腳本中「被刪除」，意味哈里將不會在儀式中扮演任何官方角色，如果他出席典禮，也只能旁觀。



哈里在自傳中形容威廉是他的「勁敵」，並指責父親查理斯一直擔心他會被梅根的好萊塢明星光環掩蓋。

英國王室迄今對哈里的爆炸性爆料保持沉默，不過，《星期泰晤士報》（Sunday Times ）8日報道，一名王室消息人士說，預定5月舉行的查理斯國王加冕儀式程序，已將哈里「刪除」。

《星期泰晤士報》王室新聞編輯推文說，「查理斯將打破傳統，取消公爵向他下跪和致敬儀式，屆時只有威廉一人下跪」。

消息人士說，「哈里在儀式中將不扮演任何角色」。

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