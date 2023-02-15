黑利正式宣布競選總統　稱中俄以為美國可被欺負

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）2月14日正式宣布爭取成為共和黨的2024年總統候選人，成為首個在下屆美國總統選舉中，正式挑戰前總統特朗普（Donald Trump）的共和黨人。



路透社報道，黑利在一段公開影片中宣布了這項決定。她認為，美國是時候更換新一代領導人，並重新探討財政責任、確保國家邊境和增強國家力量。

黑利還在影片中特別點名中國與俄羅斯對美國造成的威脅。她說：「中國和俄羅斯都認為我們（美國）可以被欺負，被踢……但我不會忍受這一點，當你穿着高跟鞋踢回去的時候，將對他們造成更大傷害。」

黑利出身印度移民家庭，在共和黨內向來以「立場堅定的保守主義者」著稱。她在特朗普執政期間的2017年至2018年出任聯合國大使。若此次在黨內提名中勝出，黑利將成為共和黨歷史上首位女性總統候選人和首位非白人候選人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

