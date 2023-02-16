施雅晴為何要現在辭職？　蘇格蘭獨立之路何去何從｜新聞背後

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）在2月15日宣布辭職，但會繼續留任至選出繼任人。施雅晴表示她的辭職是基於個人決定，除了政治的無情和壓力讓她身心疲累外，還有什麼原因讓她在這個時候辭職？她的離去會對她的招牌——蘇格蘭獨立產生什麼的影響？



施雅晴表示，現在是退出的正確時機。高強度的工作讓她身心疲累，她嚮往能過正常生活，去散或與朋友一起喝下午茶的時光。

這可能是施雅晴辭職的個人理由，但外界普遍認為，她選擇在現在辭職，很大程度上是由於3月即將舉行的蘇格蘭民族黨特別大會。大會預料會確定黨在獨立運動上的下一步戰略，施雅晴表示她知道自己早晚會辭職，因此還在主持這個會議是不負責任的。

圖為2月15日，施雅晴在蘇格蘭官邸宣布辭職的消息。（Reuters）

施雅晴自2014年擔任首席部長，長年工作取得不少成就。她讓蘇格蘭通過了免費學前教育，免費校餐及為貧困兒童家庭提供每周20英鎊的資助；她還把蘇格蘭稅收負擔轉移至富人，還擴大了大學的入學機會。而蘇格蘭獨立，是她的最大招牌，她把獨立項目加入施政議程，而民族黨在蘇格蘭議會佔多數，徹底壓倒保守黨足以顯示其受到歡迎。

施雅晴的辭職對獨立運動而言可謂是一大挫折，在2月19日於愛丁堡舉行的黨獨內會議上，她必須回答一個問題：既然英國最高法院已經裁定，蘇格蘭議會不能在沒有西敏宮批准的情況下舉行獨立公投，那民族黨下一步是什麼？是否應該嘗試利用下一次英國大選作為事實上的獨立公投？又或是將2026年蘇格蘭議會選舉作為事實上的獨立公投？

旗雅晴2022年告訴議會，她將要求最高法院對議會公投權力進行仲裁，被她的反對者和黨內的許多人士反對。旗雅晴把賭注押在了法院上，結果輸掉，一連串的民意調查顯示，這個想法是非常不受歡迎的。相比尋求最高法院釋法，選民更關心的是經濟、生活成本和國民健康服務。

雖然施雅晴的人氣有所減弱，但她依然是蘇格蘭最受歡迎的領導人，她對新冠危機的處理得當，讓民族黨的支持度得以維持。儘管法院鬥爭失敗，施雅晴仍是尋求蘇格蘭獨立的最大旗手。然而除了她的副手斯文尼（John Swinney）外，人們對誰能成為民族黨的繼任人並不認識。這無疑會減少民族黨尋求獨立的魅力，降低選民對獨立黨的信心。儘管有英國脫歐和約翰遜（Boris Johnson），獨立從未得到過持續的多數支持，如果沒有施雅晴，支持度可能進一步下降。這將迫使她的繼任人需要再度展開漫長的道路，重建獨立運動。