土耳其地震4.2萬人死亡　少女被困248小時後獲救

土耳其2月6日發生7.8級大地震，連同敘利亞已造成最少4.2萬人死亡。但即使相隔多天，土耳其南部一名男子被困258小時後獲救，另一名17歲少女亦在被困248小時後獲救。



獲救少女被救出時身體虛弱，但仍然清醒。她在獲救時告知搜救隊附近還有人被埋，救護人員為她舖上毛毯，帶上維生系統後送上救護車。救護人員指她因為被壓倒在地上動彈不得，減低了體力消耗，因此仍能保持身體機能。

「她未有出現體溫過低狀況，血液檢測也顯示腎功能良好，肌肉酶也不是太高。」「她被壓在瓦礫下無法動彈……她的狀況很不錯，真的讓人驚訝。」

隨著發現更多生還者的希望日趨渺茫，部份外國搜救隊開始撤走。中國救援隊2月16日乘坐包機回國，同機的包括香港救援隊。土耳其政府發表聲明，來自15個國家的大約4千2百名搜救人員經已離開，目前仍有近8千人留在土耳其，土耳其感謝外界協助救災。

聯合國秘書長古特雷斯呼籲，國際社會向土耳其災民伸出援手，向土耳其提供10億美元緊急援助，以幫助受災最嚴重的520萬名災民。古特雷斯日前亦呼籲國際社會向另一受災的敘利亞，提供近4億美元緊急援助。