土耳其地震｜世界盃簡陋臨時屋曾令卡塔爾遭恥笑　今變身災民救星

土耳其與敘利亞2月6日發生的地震已造成逾4萬人死亡，當地數以百萬計災民流離失所，卡塔爾宣布，將世界盃時興建的10000間臨時房屋捐出，協助安置災民。



為容納世界盃時前來觀戰的大量球迷，卡塔爾興建上萬間臨時房屋供球迷居住，他們早已言明會在世界盃決賽周結束後將它們捐出。如今土耳其及叙利亞兩國災情嚴重，大量災民無家可歸，卡塔爾有見及此，宣布將這批臨時房屋捐出，希望能夠幫助當地災民。

卡塔爾發展基金表示，首批350間房屋已在周日（12日）開始從多哈運送至土耳其，「目睹土耳其及叙利亞急切需要幫助，我們決定捐出並運送臨時房屋與拖車到災區，為當地受災民眾提供即時援助。」

這批臨時房屋在世界盃期間讓球迷以200美元入住一晚，房間內設有兩張床及一些簡易家具，曾被網民及球迷取笑這個價錢入住「貨櫃屋」過於昂貴，不過對災區無家可歸的災民來說，或意義非凡。

卡塔爾今次善行，讓這批「貨櫃屋」輿論大翻身，大量網民留言讚揚：「這就是『為人盡善盡美』」、「足球社區能起到如此作用真的太好了！」「這真是奇妙，願真神阿拉獎勵所有參與協助地震災民的人。」

卡塔爾為世界盃興建的臨時屋：

卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）亦於周日（12日）到訪土耳其，他是土耳其大地震後，首個訪問災區的外國元首。塔米姆在Twitter提到，與土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）在伊斯坦堡會面，就如何幫忙「減輕這場災難」對談。

卡塔爾在土耳其境內組成最大規模的外國救援隊之一，派出130人前往當地，並捐出100噸救援物資。