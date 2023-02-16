土耳其地震｜敘利亞男童憶災難經過 父親被殘骸砸斷背4小時終獲救

土耳其南部鄰近敘利亞的地區於2月6日發生7.8級大地震，兩國迄今至少4.1萬人死亡。敘利亞12 歲男童Ahmad（化名）與6歲妹妹Dina（化名）和父母於地震後，被困廢墟數小時終獲救，他更親述獲救經過。



Ahmad一家居住在敘利亞北部的地震重災區阿勒頗省。地震時12 歲的Ahmad與6歲的妹妹Dina正在熟睡，父母發現有地震後隨即上前保護他們，母親用身體為他們擋住掉落的天花板殘骸；父親也被掉落的碎片擊中了背部，Ahmad憶述父親當時用手按著背部，明顯是被砸斷了背。

他們一家被困廢墟大約4小時，後來救援人員抵達，並用重型機械挖掘建築殘骸，救他們出來。父親獲救後被送往醫院治療，而Ahmad、Dina和正在養傷的母親暫時在救助兒童會合作夥伴組織提供的帳篷居住，幸好兄妹兩人沒有大礙。

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女嬰母親從敘利亞東部代爾祖爾區（Deir Ezzor），漂泊到北部地區詹德列斯區（Jenderes）。地震期間，母親被困在阿勒波市（Aleppo）的倒塌房屋內，並在瓦礫堆內分娩，捱到誕下女嬰後就支撐不住離世了，但女嬰卻幸運地出在出世數分鐘後獲救。

女嬰被發現時身上的臍帶仍然與遇難母親相連。叔叔向媒體透露當時的情況：「我們清理了她身上的灰塵，我們發現嬰兒還連著臍帶，所以把它剪斷了，然後表親就送她到醫院。」網上片段拍下救援一幕，救援人員抱著女嬰跨過一堆瓦礫和鐵絲網，後面有一名男子提供一張佈滿灰塵的毛毯讓女嬰保溫。