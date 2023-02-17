鐵達尼號︱美國研究所發布1986年海底殘骸片段　37年來首度曝光

適逢電影《鐵達尼號》（Titanic）上映25周年，美國伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution，WHOI）2月15日公布影片，展示研究人員1986年首度造訪海底鐵達尼號殘骸的調查實況，為近37年來首度曝光。



WHOI於15日上載80分鐘無剪輯影片，整合載人潛艇「Alvin」和遙控船「 Jason Jr 」1986年錄製的片段，向公眾展示鐵達尼號殘骸實況。片段開端，潛艇緩慢地接近船頭，再停靠甲板，隨即派遙控船探索鐵達尼殘骸內部。觀眾可跟隨潛艇鏡頭，以第一身視角觀賞當年歷程。

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號稱「永不沉沒」的英國郵輪鐵達尼號，1912年首航時撞上冰山，沉入北大西洋近3,800米深海，2,200多名員中，僅約700人倖存。搜索與打撈工作隨即展開，但地理因素及技術所限，始終難尋沉船影蹤。直至1985年，WHOI研發出新成像技術，才拍下殘骸首張照片，並在1986返回現場探索。

鐵達尼號沉船意外發生逾110年，故事多次被改編成電影，現時最廣為人知的，是1997年由占士金馬倫（James Cameron）執導的《鐵達尼號》（Titianic）。電影打破當年全球票房紀錄，收入超過10億美元，至2010年才被同一導演的《阿凡達》（Avatar）超越。