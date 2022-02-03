自稱「鐵達尼號生還者」無人信　50年後驚揭比電影更催淚愛情故事

電影《鐵達尼號》（Titanic）中，露絲和傑克淒美的愛情已經深植人心，兩人經歷生離死別的堅定愛情，為這艘世紀郵輪的悲慘命運增添了浪漫色彩。



然而，很多人不知道，曾經真的有一位「鐵達尼號生還者」親身經歷的愛情故事轟動世界，堪稱是鐵達尼號真人版，這位名叫貝爾特．梅恩（Berthe Antonine Mayné）的比利時女子在船難中倖存，她多次向別人提起鐵達尼號失事當天的場景，卻沒有人相信她在那艘船上。

隨着梅恩去世，她的家人在一個鞋盒中找到許多舊照片與信件，讓塵封50年的愛情故事被揭開……

與電影倒轉 男方為富家公子 與酒廊賣唱女一見鐘情（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 28

貝爾特．梅恩從小夢想成為歌星，年輕的她在比利時首都布魯塞爾的一間酒店當駐唱歌手，聲音優美的梅恩很快就擄獲粉絲的心，聲名大噪。1911年冬天，梅恩認識了來自富裕家庭的加拿大曲棍球運動員巴斯特（Quigg Edmond Baxter），兩人一見鐘情，旋即陷入熱戀，但因為身分地位懸殊，這段戀情一直無法公開於世。然而，甜蜜戀情才剛開始不久，巴斯特準備與母親和妹妹搭乘當時世界上最偉大的「鐵達尼號」返回北美，很有可能不會再回來比利時。隨著啟航之日逼近，船票的黑市價格水漲船高，但為了與愛人廝守，倉促之下巴斯特趕緊幫梅恩訂了一張第二艙等的船票，並將船票上梅恩名字更改為「德維莉夫人」（Mrs de Villiers）。啟航後，梅恩與巴斯特在船上度過四天甜蜜時光，他們時常在甲板上幽會，一起嚮往著到加拿大展開全新的生活。沒想到在海上航行五天後，一場舉世震驚的悲劇即將發生……

鐵達尼號撞上冰山 梅恩與愛人就此分離

當天晚上，先是巴斯特母親突然感受到船隻停住了，趕緊讓巴斯特去向船長了解狀況，他看到船長和船東白星航運董事長伊斯梅（Bruce Ismay）正在嚴肅討論著。就在下一秒，伊斯梅告訴巴斯特：「什麼都別帶了，趕緊帶著家人登上救生艇！」巴斯特驚覺事態嚴重，連忙回去告訴母親、妹妹趕緊登上救生艇，因為船即將沉了！此時，鐵達尼號人心惶惶，大家都搶著逃命，頓時造成一片混亂，巴斯特趕緊來到底層船艙尋找梅恩，馬上帶著她穿越混亂的人群搭上救生艇。巴斯特的家人都不知道眼前這位女子到底是誰，在這一刻他正式向家人介紹女友，並囑託家人幫忙照顧她。梅恩看出巴斯特似乎沒有打算上船，想把座位留給其他人，她拉著巴斯特，哭著說想留在巴斯特身邊，甚至以珠寶忘在船上當藉口，想回船上與愛人在一起。但最終梅恩還是被其他乘客勸服，救生艇緩緩駛離即將沉沒的鐵達尼號，她焦急的眼光不斷注視著巴斯特的身影，直到再也看不到他。據傳，梅恩搭上的這艘救生艇，是最後一艘順利獲救的第6號救生艇。

失去一生摯愛 梅恩終生未嫁

梅恩和巴斯特的家人在加拿大待了幾個月，不斷登報尋找愛人的下落，但是始終沒有任何消息，巴斯特的屍骨也從未尋獲。最後梅恩回到歐洲，她在法國巴黎找到了駐唱歌手的工作，因為忘不了摯愛巴斯特，她終身未嫁，也沒有任何小孩。她曾經向親友透露在「鐵達尼號」的往事，以及與巴斯特在船上的甜蜜時光；然而，因為當時巴斯特幫梅恩用了化名登船，乘客名單中根本沒有梅恩，所以沒有人相信她說的話。1962年，梅恩與世長辭，她的姪子找到一個裝滿遺物的鞋盒，並發現了梅恩與巴斯特的照片、情書，以及當時協尋巴斯特的報紙，這才證明了梅恩所言都是真的，讓這段塵封50年的愛情回憶最終得以公開。

點擊重溫經典電影《鐵達尼號》劇照▼▼▼

+ 14

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：她自稱「鐵達尼號生還者」卻沒人相信！50年後遺留的盒子，意外揭開船上最感人的愛情故事】