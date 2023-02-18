「媽，求你殺了我吧」　日本79歲老婦忍痛手刃兒子與妹妹的悲歌

日本一名79歲的老婦，在2月13日於東京地方法院裁定誤殺罪成，判囚7年。她在2021年親手殺害了自己的兒子與她的妹妹，背後是一段悲慘故事。



被告名為小玉喜久代，居住在東京的秋留野市。已退休的她與47歲的兒子居住，但她的丈夫在事發前兩週突然逝世，衝擊了整個家庭。

小玉的兒子是被俗稱為「宅男」的家裏蹲，患上思覺失調症及糖尿病的他完全失去工作能力，每天只待在房間渡日。他每月都會病態網購大量消費品，屢勸不改。由於父母已經退休，一家僅依靠退休金維持生活。小玉的丈夫突然離逝，退休金即時少了一半，讓家庭未來出現困難。

圖為2月13日，東京地方法院就小玉喜久代的殺人罪作出宣判。（TBS Youtube截圖）

悲劇在2021年的4月發生，小玉的兒子再次網購的包裹送到，小玉以父親已離逝為由勸籲兒子別再亂買東西，但同樣萬念俱灰的兒子突把雪櫃的胰島素取出來，跑進了房間。感到不妙的小玉不久後發現不妥衝進兒子的房間，已發他把所有胰島素注射進自己身體，企圖自殺。

小玉發現時她的兒子已接近不醒人事，並說道：「我死不去，媽求你殺了我吧。」79歲的母親就此用掉在附近的長衣，勒死了自己的兒子。

小玉隨即因殺人罪被捕，但在案件搜查，保釋候審期間，再次發生悲劇。小玉的妺妹74歲的喜美子居住在小玉家約15分的步程，喜美子患有精神病的關係，長期需要進出醫院，一直都是由小玉照顧。但到了2021年8月，喜美子身體狀況急劇惡化，會突然無意識的走出屋外徘徊。直到某一天喜美子突然在家中跌倒，雖無生命危險但因此跌傷無法走路，結果喜美子請求自己的姐姐殺了她。

「一切已完了。」「求你送我去媽那裏吧。」小玉再度忍痛，用電線勒死了自己的妺妹。

在殺了自己的妹妹後，小玉原想自殺但失敗，最後向警方坦白了一切再次被捕，加控第二條同意殺人罪被捕。

案件審理至2023年2月13日裁決，法官以「没有因受到對方要求自殺，而行使殺人的迫切動機」為由，裁定同意殺人罪不成立。但以「没有考慮除殺害以外的解決方法，以為殺害可讓兩人解脫」，認定小玉有殺人動機，判處殺人罪成，但考慮事件原委與被告年齡，判監7年。