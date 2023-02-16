日本地震先兆？過百隻河豚屍體沖上沙灘　專家震驚：史無前例

日本新潟縣的糸魚川市海邊，日前出現大量被沖上岸的沙丁魚，引發當地民眾擔憂是災難前兆。



近日也傳出山形、新潟和福井等地，陸續發現河豚屍體現蹤海邊的狀況。

就連位在九州福岡的志賀島，14日也驚現超過百隻河豚屍體。

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離奇的景象讓當地專家都驚呼「史無前例」。

《西日本新聞》報導，日本福岡市東區志賀島，於14日發現大量河豚屍體，當地漁會確認後，截至14日中午為止，已有超過百隻河豚屍體沖刷上岸。

當地水族館海洋世界海之中道 (マリンワールド海の中道）指出，這些河豚是主要棲息於青森縣以南的瓣叉鼻魨。

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海洋世界海之中道的研究員大西拓指出，過去曾有1、2隻河豚屍體沖刷上岸的狀況，但上百隻單位可說是史無前例。

他推測河豚會出現大量死亡的狀況，是因為海水溫度急遽降低，導致河豚變得衰弱，後來受到強風影響沖刷上岸。但是目前無法得知這些河豚是從遠方漂流而至，或是在志賀島周圍出現衰弱的狀況。

據了解，自從1月開始，山形、新潟等日本海沿岸地區的海灘，就開始出現大量河豚屍體，目前仍不清楚確切原因。

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