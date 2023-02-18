朝鮮疑發射洲際彈道導彈　美日韓譴責　日本：可飛1.4萬公里

朝鮮被指2月18日下午向東部海域發射一枚彈道導彈，日本防衛省指屬洲際彈道導彈（ICBM）級導彈，疑落入北海道以西海域、日本的專屬經濟區內。美國、韓國、日本譴責朝鮮的行為，韓國國安常委會並召開會議商討對策。



日本防衛省推測，導彈從平壤近郊發射，飛行約66分鐘後落入北海道渡島大島以西約200公里的專屬經濟區（EEZ）內，飛行距離約900公里，最高飛行高度為5,700公里。

射程可達1.4萬公里

日本防衛大臣濱田靖一表示，導彈似乎擁有射程達到1.4萬公里的能力，可以到達美國本土。首相岸田文雄稱，對朝鮮的行為提出抗議，形容是惡行。

朝鮮2023年2月18日發射疑似洲際彈道導彈後，日本首相岸田文雄見記者（Kyodo via REUTERS）

韓國軍方批評朝鮮舉動嚴重威脅朝鮮半島乃至國際社會的和平與穩定，公然違反安理會決議，又指韓、美兩國立即召開會議討論有關情況，決定進一步鞏固協防。

韓國總統室國家安保室室長金聖翰也召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，探討應對方案。

美國印度洋-太平洋司令部（U.S. Indo-Pacific Command）表示，美方譴責朝鮮的行徑，另指根據評估，這次導彈發射未對美國人員、領土或盟友構成立即的威脅。

朝鮮上一次發射ICBM級導彈是2022年11月18日試射新型洲際彈道導彈「火星-17」。