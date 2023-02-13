不明飛行物體遭擊落｜服役67年仍未被淘汰　響尾蛇導彈有多厲害？

美國軍方2月12日擊落不明飛行物體，是美軍2月以來第4次出動超音速、熱跟蹤的AIM-9X響尾蛇導彈進行同類行動。它是一款三重威脅導彈，無需改裝就能進行空對空作戰、對地攻擊和地面發射任務。



它出自哪裏？

美軍委託美國軍火商雷神公司（Raytheon Company）研發AIM-9響尾蛇導彈後，1953年響尾蛇導彈原型AIM-9A試射成功，最初生產的版本AIM-9B則1956年投入使用，此後一直穩步改善。

由美國製造、1950年代推出的AIM-9響尾蛇導彈是全球第1枚熱追蹤導彈，對現代大多數熱追蹤導彈的設計有極大影響。

在過去30年，熱追蹤導彈一直是空戰中使用最廣泛的空對空導彈類型之一。科技愈來愈發達、新武器不斷問世之際，服役時間長達67年的響尾蛇導彈卻未被淘汰，美軍近數天更是接連出動他來擊落中國氣球及其他飛行物體。

有多厲害？

這個AIM-9X響尾蛇導彈的彈頭由9.36公斤的傳統環狀爆炸破片組成，這意味着就算導彈未有擊中目標，彈頭也會爆炸，把爆炸破片噴向空中，飛濺到四面八方。

月內第4次

美國軍方12日於美加邊境附近的休倫湖（Lake Huron）上空，再擊落一個不明飛行物體，是月內第4次同類行動。

第3次

由美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）11日稱在加拿大北部上空發現一個高空飛行物體，杜魯多其後宣布它已被擊落。

第2次

美國總統拜登（Joe Biden）10日下令擊落美國防部在阿拉斯加（Alaska）上空發現一個高空飛行物體，美軍在當天下午完成任務。

第1次

美國官員2日公布，一個來自中國的氣球1月28日首次進入美國領空，30日進入加拿大領空後，31日再次進入美國領空。美軍2月4日在南卡羅來納州海岸擊落這個氣球。

AIM-9X是什麼？

根據美國海軍航空系統司令部（NAVAIR），AIM-9X響尾蛇（AIM-9X Sidewinder）是短程空對空導彈的響尾蛇家族最新一員，具紅外線反制功能。AIM是空中攔截導彈的意思。

它重84公斤，長度約3米，直徑為12.7厘米左右，可攜帶一枚9.36公斤的環狀爆炸破片彈頭，射程可達逾10英里（約16公里）。

這款導彈是由美國海軍主導的美國海軍空軍聯合項目，此案還有31個海外軍售夥伴。