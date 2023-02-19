伊拉克頑童爬扶手梯墮下 砸中女子畫面曝光 旁人反應竟是這樣
撰文：TVBS新聞網
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伊拉克日前發生恐怖事件，1名男童疑似因好奇心驅使而雙手懸掛手扶梯，一直到最高點時還試圖跳躍到平台，結果瞬間掉落地面，還狠狠砸在1名路人頭上。值得關注的是，大部分人第1時間竟紛紛衝向男童，而該名倒地不起的路人則當場昏迷，後續傷勢仍未知。
根據當地媒體報道，這次事件於上週發生伊拉克巴格達扎尤納地區某家商場，事後約40秒的閉路電視畫面於網路上瘋傳，掀起熱議。從畫面中清楚看見，該名男童因攀爬手扶梯而懸掛在扶手外側，接着直接從2樓墜落到1名低頭滑手機的女子頭上，該名女子先痛得用雙手扶頭，最後跌坐在地、當場失去意識。
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報道中還提到，男童砸中女子的瞬間全都被拍了下來，包括在場民眾和男童媽媽接下來的反應，尤其男童媽媽查看傷勢後隨即抱走兒子、無視受傷女子的行為更令人震驚。遺憾的是，多數人也都先關心男童，再來協助該名女子，面對突如其來的意外，女子具體傷勢以及後續發展則無人知曉。
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