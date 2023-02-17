土耳其地震｜無建築倒塌0人死亡如平行時空　「奇蹟小鎮」有原因

土耳其6日規模7.8強震奪走至少4.1萬人性命，包含抗震豪宅等大量建築物倒塌，公路被震成碎片，大地出現裂谷。令人關注的是，小城鎮埃爾津（Erzin）在這次強震當中，無人死亡、沒有建築物倒塌，而這一切歸功於當地長期不允許違反國家法規建築工程存在的決心。



美媒NBC報道，埃爾津只距離震央約112.6公里，群山環繞，強震來襲後，部分建物受損，達到民眾留在那裡不安全的程度，巴士站也封了起來，瓦礫散落一地。

不過除此之外，民眾生活如常，可以在餐廳吃飯、商店也在營業，道路完好無損，警察專注指揮交通，而不是協助搜救，當地沒有高樓，這降低相關風險。

人們生活如常如活在平行時空（點擊放大瀏覽）：

+ 17

相比之下，19公里外的奧斯曼尼耶城鎮（Osmaniye）大不相同，那裡房屋被夷為平地，災民仍在努力獲得援助。

在埃爾津工作6年的39歲男子提比科格魯（Emre Tibikoglu）認為，在地震發生後，已有2萬人湧入埃爾津，當地人口增加約50%。

【相關圖輯】土耳其地震｜驚現恐怖裂谷「地面一分為二」 居民：醒來如見戰場（點擊放大瀏覽）：

+ 17

他提到，前任、現任市長都堅持不允許建造沒能符合建築規範的建築物，一旦官員們發現有違法建造的建築時，就會將其拆除，「有些當地人感到非常生氣」，但市長立場堅定，知道大地震遲早會來。

提比科格魯指出，不清楚其他城市為何不這麼做的原因，可能是地方政客與承包商之間有聯繫，直言更嚴格的政府法規本可限制如此大規模的悲劇。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】