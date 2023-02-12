外遇妻誕子難產亡　韓國男子不願帶姦夫孩回家險觸犯刑事法棄養罪

韓國忠清北道清州市一名40多歲男子曾經抓到妻子外遇，夫妻倆因此分居，不過妻子竟然懷下對方的孩子，豈料妻子生產完孩子竟因難產而死。之後，該名男子不願意將孩子領回家撫養，結果卻恐怕因此意外觸犯法律。



根據《韓國日報》，忠北警察署、清州市廳10日指出，一名年約40多歲的男性2022年12月28日慘遭某醫院婦產科報案投訴，不願意將出生後的「婚生子女」帶回家撫養，結果警方調查後，竟然意外發現該名男子A某先前早就與妻子分居，因為他發現對方居然外遇釣「小王」（男小三），兩人成正處於離婚調解程序。

不過，A男的妻子竟然意外懷上「小王」的種，在醫院生下孩子後便意外死亡，也因此醫院趕緊連絡孕婦的丈夫A某，通知A某須將剛出生的子女領回家，然而卻遭A男以「他不是我的孩子」為由狠心拒絕。

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對此，清州市廳只好將無辜的孩子先暫時交由被害兒童照護中心，接著積極勸導A某應該向戶籍機關進行出生登記，因為A某與妻子的離婚訴訟程序仍未結束，孩子在法律與名義上仍然屬於A某的婚生子女。

A某認為自己慘遭妻子戴綠帽就算了，為何還要寬容到必須為「小王」撫養孩子。A某於是申請進行DNA親子鑑定，在確定孩子與自己沒有存在血緣關係後，以此為由拒絕市廳進行出生登記的建議。

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為此，清州市廳關係人士透露，市廳早已透過發送公文通知A某，積極解釋在法理上A某具有進行出生登記的義務，不能因為當事者不斷拒絕，就繼續延後不進行出生登記。若仍不斷拒絕，則地方政府或法院可依職權，將該名嬰兒登記為A某的孩子。

警方目前研擬是否將針對A某棄養兒童等罪名進行刑事處罰。警方關係人士解釋，因為配偶死亡後，如今離婚訴訟已經失去意義，而孩子在民法上的親權是歸為A某。雖然能理解A某的心情，但身為孩子的親權人，必須擔負起保護、養育孩子的責任。

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