王毅晤林芳正　促日本不得擅自啟動核污水排海

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，會晤日本外相林芳正。據中國外交部指，王毅促日方不得擅自啟動核污染水排海。



中國外交部指，王毅談到今年是中日和平友好條約締結45週年，日方應以此為契機，總結經驗教訓，排除內外干擾，同中方相向而行，確保中日關係在正確軌道上穩定前行，單邊主義、脫鉤斷鍊不符合任何一方利益，日方應認清形勢，做出獨立自主的選擇。

王毅強調核污染水排海事關海洋環境和各國民眾健康，日方務必慎重處理，在同周邊鄰國等利益攸關方和國際機構充分協商前，不得擅自啟動核污染水排海。

外交部又稱，雙方還就一些國際地區問題交換意見。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，會晤日本外相林芳正（中國外交部網站）

根據日本外務省較早前發布的新聞稿，王毅與林芳正會談約50分鐘，林芳正就以前在日本領空發現特定氣球形狀飛行物再次明確傳達日方立場。

林芳正還對包括釣魚島（日本稱：尖閣諸島）在內的東海局勢、中俄加強在日本附近的軍事活動等情況表達憂慮，同時強調台海地區的和平及穩定的重要。

他同時要求中國遵守規則，為國際社會付出貢獻，並以負責任的大國身份應對烏克蘭俄烏局勢。

王毅與林芳正亦同意合作建立穩定的中日關係及討論經濟合作。

日本外務省18日還公布，中國外交部副部長孫衛東將訪問日本，中日安全對話21日至22日將在東京舉行，這是2019年以來首次。