俄烏戰爭｜馬克龍致電澤連斯基　重申北約將提供更多軍事支援

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於2月19日通電話，重申北約會為烏克蘭提供更多軍事支援，以助對抗俄羅斯。



法國總統府發表聲明，指雙方在通話中談及澤連斯基早前到訪倫敦、巴黎和布魯塞爾，而馬克龍向對方強調，北約會為烏克蘭提供更多軍事物資支援，重申支持澤連斯基所提出的10點和平建議。

澤連斯基2月8日曾到訪倫敦、巴黎，先後同英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、馬克龍與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面，繼續爭取西方國家軍援。馬克龍當時表示，烏克蘭可在與俄羅斯戰爭中依靠法國，指「俄羅斯不能亦不應贏得戰爭」，只要俄羅斯繼續進攻，法國就會繼續調整和適度提供必要的軍事支持，以保護烏克蘭及其未來。

10點和平建議

另外，澤連斯基曾於去年11月15日以視像方式出席二十國集團（G20）峰會，他在發言時講述烏方對俄烏問題的和平方案，當中包括10個重點。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）當時指，烏方對重啟談判設下的條件不現實。

根據澤連斯基，和平方案包括以下10個重點：

1. 輻射安全與核安全

2. 糧食安全

3. 能源安全

4. 釋放所有戰俘和被驅逐者

5. 恢復烏克蘭領土完整，尊重聯合國憲章

6. 俄羅斯軍隊全部撤出烏克蘭

7. 對戰爭罪的懲處

8. 保護環境，制止俄羅斯在烏克蘭的生態滅絕

9. 烏克蘭的新安全架構和安全保障

10. 簽訂和約