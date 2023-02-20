俄羅斯稱將敦促聯合國調查北溪管道被炸事件

俄羅斯常駐聯合國代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）昨日（19日）表示，俄方將敦促聯合國安理會調查去年9月天然氣管道「北溪」被炸事件，並希望安理會在一周內就發動調查進行表決。



據路透社報道，俄方於本月17日向安理會提交一份決議，要求聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）針對「北溪」被炸事件進行國際性調查來查明責任方。不過，這也意味着投票將與聯合國安理會紀念俄烏戰爭一周年的會議撞期。據信，聯合國大會很可能在本周四進行投票，要求俄方撤軍。

在由15個理事國組成的安理會，決議的通過需要至少9張贊成票，若有常任理事國——美國、英國、法國、中國或俄羅斯當中的一個投出否決票，決議亦無法通過。

圖為2022年9月29日，瑞典海岸附近的北溪天然氣管道再次洩漏，水面冒出大量氣泡。（圖片來源：CFP.CN）

去年9月26日，北溪輸氣管道分別在瑞典和丹麥所屬海域內發生爆炸，兩國稱管道是有意被炸毀。美國和北約（NATO）稱該事件是「破壞行為」，而俄羅斯則指責西方。

上周，美國資深調查記者、普立茲獎獲得者赫什（Seymour Hersh）援引不明消息來源稱，北溪管道爆炸是在美國總統拜登（Joe Biden）的命令下，由美國海軍潛水員分別在「北溪1號」和「北溪2號」管道下放置爆炸品引發的。白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）稱這些指控是「完全錯誤和徹底虛構」的。