秦剛2月21日起訪印尼　晤佐科維多多

中國外交部長秦剛2月21日至23日訪問印尼，他會與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）會面。



秦剛在旅程期間會與印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）會面、與印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）共同主持中印尼雙邊合作聯委會機制第四次會議、到訪東盟（ASEAN）秘書處，與東盟秘書長高金洪及東盟常駐代表委員會會面。

中國外交部發言人汪文斌20日表示，這是秦剛在農歷新年之後的首次出訪，也是他就任後對周邊國家的首訪。

汪文斌稱，近年來，在兩國元首的戰略引領下，中印尼關係展現出強勁的韌性和蓬勃活力，特別是2022年中國國家主席習近平與佐科維多多就共建中印尼命運共同體達成重要共識，揭開雙邊關係的嶄新篇章，而同時，中國和東盟也步入全面戰略夥伴關係的新階段。

汪文斌說，恰逢印尼擔任東盟輪值主席國，中方期待通過秦剛此訪，與印尼落實兩國元首重要共識，鞏固雙多邊層面戰略合作，推動中印尼命運共同體結出更多碩果，也期待與印尼和東盟方面密切合作，推進和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」建設，加深中國東盟全面戰略夥伴關係，維護東亞合作正確發展方向，促進地區和平穩定繁榮。