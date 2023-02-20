俄烏戰爭一周年︱拜登突訪烏克蘭　再提供5億美元軍事援助

俄羅斯2022年2月24日開始入侵烏克蘭，戰事已持續接近一年。美國總統拜登（Joe Biden）2月20日突然到訪烏克蘭首都基輔，並宣布美國會再向烏克蘭提供總值5億美元的軍事援助計劃。



拜登表示，美國會在2月21日宣布，向烏克蘭提供新一輪總值5億美元的軍事援助計劃。他指美國會一直與烏克蘭站在一起。他指美國會為烏克蘭擁有的高機動性火箭炮系統（High Mobility Artillery Rocket System），提供更多彈藥。

拜登2月20日發表講話時，讚揚烏克蘭在戰爭期間展現的勇氣，又指他在擔任副總統時，已6次到訪基輔。他說：「我知道我會回來（基輔）的。」

美國白宮表示，拜登會宣布對俄羅斯實施更多制裁，並向烏克蘭提供更多軍事支援，包括火炮彈藥、反裝甲系統和空中監視雷達。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱，他2月20日與拜登討論有關遠程武器的議題。澤連斯基對拜登說：「你（拜登）的來訪，是極其重要的標誌，代表對所有烏克蘭人的支持。」

根據拜登原本的外訪行程，他沒計劃到訪烏克蘭。拜登2月20日至2月22日訪問波蘭並就俄烏開戰一周年發表講話。美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）2月19日稱，拜登暫無計劃訪問烏克蘭。因此他2月20日突然訪問烏克蘭，令外界感到意外。

澤連斯基2月8日到訪倫敦、巴黎，先後與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak），以及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面，繼續爭取戰機等西方國家軍援，獲英、法兩國積極回應，德國則態度謹慎。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）2月15日在基輔與澤連斯基會面，克里斯特松承諾盡早向烏克蘭交付弓箭手火炮系統，並指相關訓練很快會展開。

澤連斯基2月17日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表視像講話，他呼籲西方加快向烏克蘭供應武器。德國、法國領袖均在會上強調支持烏克蘭，朔爾茨籲盟國加快向烏運送坦克。澤連斯基說，烏克蘭必須取勝。

馬克龍與澤連斯基2月19日通電話，重申北約（NATO）會為烏克蘭提供更多軍事支援，以助對抗俄羅斯。澤連斯基表示，馬克龍考慮與俄羅斯進行任何形式的對話，都是在浪費時間。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，也應約會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），他向庫列巴稱中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。

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