秦剛晤新加坡外長維文　將籌備好下階段高層往來

中國外交部長秦剛2月20日在北京會見新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan），中國外交部指，雙方表示將籌備好下階段高層往來，充分發揮雙邊合作機制作用。



中國外交部指，秦剛表示新加坡是中國的重要合作夥伴，長期深度參與中國改革開放與發展進程，中方高度重視中新關係，中方願繼續同新方互學互鑑、合作共贏。

他稱雙方要深度對接發展戰略，加強高質量共建「一帶一路」，提升合作「統籌力」、「競爭力」、「帶動力」，推動合作提質升級。

中國外交部引述維文指，很高興看到中國實現疫後快速復蘇，新中利益高度融合，對兩國各領域合作充滿期待，當前國際形勢充滿挑戰、令人擔憂，新加坡將繼續堅持多邊主義，倡導多元文化，維護自由貿易和產供鏈穩定暢通，與中方共護共促和平繁榮。

雙方表示將籌備好下階段高層往來，充分發揮雙邊合作機制作用，推動重點合作項目好上加好。

雙方同意加快全面恢復直航航班，更好便利兩國人員往來。

雙方強調將堅持以東盟為中心、開放包容的區域合作架構。秦剛表示中方堅定支持東盟主導作用，維護東亞合作正確方向，願同東盟加深務實合作，推進共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」。中方願同東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，共同維護南海和平穩定。