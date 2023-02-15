新加坡派$$$「催生」　每名BB家長額外獲發約1.8萬元

撰文：聯合早報
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新加坡副總理兼財政部長黃循財2月14日公布2023財政年預算案。自14日起出生的新加坡籍孩童，無論是第幾胎，家長都將獲得額外3000坡元（約1.8萬港元）嬰兒花紅現金獎勵。

符合條件的第一胎和第二胎孩子，嬰兒花紅現金獎勵（Baby Bonus Cash Gift）將從目前的8000坡元（約4.7萬港元）增至1萬1000坡元（約6.5萬港元）；從第三胎開始，現金獎勵從目前的1萬坡元（約5.9萬港元）增至1萬3000坡元（約7.7萬港元）。

目前，嬰兒花紅現金獎勵是嬰兒出生後首18個月內派發，以幫助家長抵消育兒開銷。接下來，嬰兒花紅現金獎勵的派發時間將延長至孩子6歲半。

這意味着，孩子出生後的首18個月，父母可以獲得多達9000坡元（約5.3萬港元）的現金獎勵；從孩子2歲起，家長每半年可以獲得400坡元（約2,367港元），直到孩子6歲半。

此外，從14日起出生的孩童，無論是第幾胎，父母只要為他們開設兒童培育戶口（Child Development Account），可獲得的起步津貼（First Step Grant）將從3000坡元（約1.7萬港元）增至5000坡元（約3萬港元）。

家長存入孩子兒童培育戶口的款項，可獲得政府一元對一元的配對填補。第一個和第二個孩子的兒童培育戶口配對填補頂限，將調高1000坡元（約5,900港元）。這意味着，第一個和第二個孩子的兒童培育戶口配對填補頂限，將分別上調至4000坡元（約2.4萬港元）和7000坡元（約4.1萬港元）。

新加坡副總理兼財政部長黃循財在14日下午發布的2023財政年預算案聲明中，做出以上宣布。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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