白羅斯組建10萬至15萬領土防禦志願軍

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）說，他已下令組建一支新的領土防禦志願部隊，以確保人人都懂得如何「使用武器」，為侵略行為做好應對準備，並在和平時期維持公共秩序。



根據2022年國際戰略研究所的軍事平衡報告，白羅斯的正規軍隊約有4萬8000名軍人和約1萬2000名州邊防軍人。

他也說過，有烏克蘭的「經驗」，白羅斯必須增加額外防禦。

他說：「這樣，至少可以保護自己的家人、家園和土地，需要時還可以保衛自己的國家。」

路透社報道，盧卡申科2月20日在安全委員會會議上說：「目前的情況不易應對。我已不止一次說過，每個人，不能單靠一人，都應該至少懂得如何使用武器。」

一年前允許俄羅斯軍隊通過白羅斯進入烏克蘭的盧卡申科經常強調，白羅斯只有在受到攻擊時才會出兵。

白羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）說，白羅斯的領土防禦部隊將由10萬到15萬名志願兵組成，需要的話，還可以增加。最理想的情況是每個村每個鎮都設有一個準軍事組織。

盧卡申科說：「如果遭到侵略，我們將採取快且狠的適當回應。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

