土耳其敘利亞地震｜「奇蹟女嬰」瓦礫堆中降生　獲親姨夫婦收養

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，敘利亞北部亦受災，傷亡慘重。敘利亞一名孕婦在瓦礫堆下產女後喪生，這名新生女嬰成為全家唯一的倖存者，被稱為「奇蹟女嬰」。英媒21日稱，她已獲親姨及姨丈收養。



救援人員發現女嬰時，她的臍帶仍與亡母相連。網上影片顯示女嬰獲救時的情況，當時一名男子手抱滿身灰塵的女嬰步出。人們為她取名為Aya，在阿拉伯語中為「奇蹟」之意。

她6日被送院，當時情況並不好，身上有腫塊、瘀傷、渾身冰涼、幾乎沒有呼吸，後來情況轉為穩定。數以千計人士在得知她的處境後，紛紛在社交媒體上表示願意收養她。

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英國廣播公司（BBC）21日稱，醫生指女嬰目前身體狀況良好。醫護人員為她及一名女子進行基因測試、證實女子是她的親姨後，已讓她跟親姨回家。

姨姨及姨丈已收養女嬰，並為她取名為阿芙拉（Afraa），以紀念她的亡母。姨丈薩瓦迪（Khalil al-Sawadi）表示，他會將阿芙拉視如己出。阿芙拉的父母、4名兄姊、一名女親人都在地震中喪生，因此她是全家唯一的倖存者。薩瓦迪說，阿芙拉對他們來說意義重大，因為除了她，她的家中沒人生還，她代表着所有親屬對這家人的回憶。

▼網上影片顯示女嬰獲救時的情況：

薩瓦迪的妻子，即阿芙拉的親姨也在地震後3天誕下一名女嬰。這名表妹會陪伴阿芙拉成長。