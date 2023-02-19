土耳其地震｜男子活埋11天奇蹟生還　首見剛出生女兒感人畫面曝光

土耳其南部、敘利亞西北部6日發生規模7.8級強震，重創當地，造成超過4.3萬人死亡。而土耳其則有一名幸運男子，在被活埋11天後成功獲救，儘管他身體仍然虛弱，但終於在病房中順利見到他剛出生的女兒，而這也是父女倆的第一次相見，畫面令人動容。



根據《每日郵報》報道，33歲的亞齊（Mustafa Avci）與26歲的阿里（Mehmet Ali Sakiroglu）6日凌晨發生地震時，正好都在安塔基亞醫療中心，然而建築物卻因為強震倒塌，導致兩人受困在瓦礫堆中。在救難人員的徹夜搜救與強烈的求生意志下，兩人終於在受困261個小時後奇蹟般獲救。

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從現場拍攝的畫面可以看到，儘管亞齊已經受困長達11天，不過當他救難人員將他移出廢墟時，身上裹着保暖毯並戴著頸托的他竟還能打電話給親戚。他在電話裏激動地問道，「法里，你還好嗎？」而對方則是不敢置信地問，「兄弟，你在哪裏？」亞齊隨即表示，「我很好，我沒事，我被困在醫療中心，之後他們會好好安置我的。」

亞齊的一席話也讓電話那頭的家人放下心中的大石頭，哭了起來。亞齊隨即又追問了自己父母的情況，所幸父母親都已順利脫困，並等待兒子的好消息。

亞齊獲救後被送往醫院治療，只見他全身插滿管子與儀器，而他的妻子則是親自帶着剛出生的女兒來探望死裡逃生的爸爸。這也是亞齊第一次見到女兒，他無力地躺在病床上，但仍然伸長脖子親吻了女兒。

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