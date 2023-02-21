拜登突訪烏克蘭　中國稱大國應勸和促談　俄羅斯：沒什麼特別

美國總統拜登（Joe Biden）2月20日突然到訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。中國外交部發言人汪文斌21日回應指，大國應為勸和促談創造條件。俄羅斯則稱拜登的旅程沒什麼特別。



汪文斌21日回應拜登的基輔之旅時表示，各方、尤其是大國，應採取負責任的態度，為勸和促談創造條件，多做有利於政治解決的事，而不應火上澆油，更不能趁機謀利。

他稱烏克蘭危機爆發近一年來的事實表明， 衝突戰爭沒贏家，對話談判才是解決之道。他說中方始終站在和平一邊，站在正義一邊，中方將繼續為勸和促談發揮具建設性的作用。

俄羅斯新聞社（RIA）21日稱，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯已仔細地觀察拜登20日的基輔之旅，而對俄羅斯來說，拜登的旅程沒什麼特別。

拜登20日離開烏克蘭並抵達波蘭，他會在21日晚發表講話。佩斯科夫說，俄羅斯會非常密切地關注21日在波蘭發生的事，雖然會出現的情況很可能只是恐俄症人士繼續聚集，以及（美國及盟友）互相說服對方推動新一輪武器交付。