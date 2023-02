俄羅斯烏克蘭戰爭│夜幕掩護白宮記者上繳手機　拜登秘訪基輔背後

在俄烏戰爭即將來到一周年時,美國總統拜登(Joe Biden)在防空警報的轟鳴下,突然抵達烏克蘭首都基輔,並且宣布普京的「征服戰爭」失敗了。



來源:冰汝看美國 撰文:資深媒體人王冰汝



拜登此次的訪烏高度保密,他在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)會晤,並宣布了新一輪的5億美元額外援助,包括大炮、彈藥,更多的標槍與榴彈炮,以及之後對於俄羅斯更多的制裁。

拜登在基輔發表了演講,他說:「一年後,基輔依然屹立。烏克蘭依然屹立。民主依然屹立。俄羅斯的目標是將烏克蘭從地圖上抹去,普京的征服戰爭正在失敗,俄羅斯軍隊已經失去了曾佔領的一半領土。」

2月18到20日,是美國「總統日」的長周末,白宮比平日更加安靜。但其實,拜登的核心團隊正在籌備這次高度保密且高風險的行程。雖然烏克蘭與伊拉克、阿富汗一樣,都屬於戰區,美國總統訪問戰區並不罕見。但因為美軍沒有控制烏克蘭的關鍵基礎設施,促成這次訪問需要白宮國安會、五角大樓、特勤局、白宮軍事辦公室等多部門,作充分的前方協調和後勤保障。

雖然計劃已經部署了幾個月,但是拜登在2月17號才最終決定訪問烏克蘭。之後拜登聽取了一個非常全面有效的安全計劃,並對風險可控範圍表示滿意。

白宮國安顧問沙利文表示,無論如何籌備,這次訪問一定會存在風險。但是拜登認為在俄烏衝突一周年之際,訪問烏克蘭非常重要,他需要向基輔表達美國的全力支持,因此拜登責成下屬,無論如何都要讓此次訪問成行。

這次隨行記者人數受到嚴格限制,從標配的13人被限制到2人。一路從華盛頓陪同拜登抵達基輔的只有《華爾街日報》的文字記者和美聯社的攝像師,他們在抵達基輔前還被要求交出手機(這是跟隨美國總統秘密訪問的一種常規操作)。

訪問結束後,《華爾街日報》的文字記者Sabrina Siddiqui透露,她和美聯社記者Evan Vucci是在上週五(17日)被叫到白宮通訊主任貝丁菲爾德的辦公室,白宮記者協會主席基斯(Tamara Keith)也在場,隨後他們被告知將會擔任隨行記者。並要求留意之後的一封郵件,標題是「高爾夫球錦標賽抵達說明」。

兩位記者第二天收到了郵件,然後在周日凌晨4時15分,乘坐美國總統專機「空軍一號」,在夜幕掩護下離開了安德魯斯空軍基地。而哥倫比亞廣播公司CBS的兩名電視記者則是跟隨總統車隊,在基輔當地與他們回合。還有9名記者則是在拜登與澤連斯基會面時,得以加入報道。

空軍一號從美國首都華盛頓附近的安德魯斯空軍基地出發後,停經德國加油,然後飛機降落在波蘭。然後拜登當晚9:37分左右從波蘭Przemysl Glowny出發,經過10個小時的通宵車程,20日上午8點左右,拜登抵達了烏克蘭首都基輔。

拜登此次隨行人員非常少,包括白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)、副幕僚長狄龍(Jen O'Malley Dillon)和私人助理托馬西尼(Annie Tomasini)。

就在白宮19號公布的拜登行程,也並沒有包括訪問烏克蘭。在上週五小王出席白宮記者會時,發言人還重申,拜登不計劃訪問烏克蘭。

此前拜登作為美國副總統六次訪問烏克蘭,他最後一次訪問基輔是在2017年1月,也就是其離任的前幾天。在今年2月20日再次訪問基輔之前,2017年的訪問仍然是美國對烏克蘭最後一次的最高級別訪問,因為前總統特朗普和前副總統彭斯都沒有訪問過烏克蘭。

抵達烏克蘭後,拜登讚揚了烏克蘭在戰爭期間的勇氣,他說:「我知道我會回來的。」澤連斯基則表達出了極熱烈的歡迎:「你的訪問是支持所有烏克蘭人的極其重要的標誌。」

此次訪問標誌着一位美國總統罕見地訪問一處美國及其盟友並不享有空域控制權的衝突地帶。除了一個海軍陸戰隊小分隊守衛着美國駐基輔使館外,美軍在烏克蘭沒有駐軍。這使得拜登此訪比美國前領導人近年來對交戰地帶的其他訪問更複雜。

不過沙利文告訴記者:「我們確實通知了俄羅斯人拜登總統將前往基輔。為了消除衝突,我們在他出發前幾個小時這樣做了。

美國提前通知了莫斯科,也是避免任何可能使這兩個核國家陷入直接衝突的誤判。

烏克蘭總統辦公室主任安德里·葉爾馬克稱,美國總統拜登對基輔的訪問具有戰略意義,將加快一些「懸而未決」問題的解決速度。

葉爾馬克在Telegram上寫道:「我想感謝拜登的國家安全事務助理傑克·沙利文,我們與他協商了包括訪問事宜在內的問題。我非常高興能與傑克開展建設性合作,這總能帶來有力的結果。相信我,拜登的訪問是戰略性的。」

澤連斯基在與拜登會談後說:「我們的談判非常富有成果。」他正在敦促盟友加快武器交付,並要求提供戰鬥機,但拜登迄今拒絕了這一要求。

不過澤連斯基依然感謝拜登在烏克蘭「最困難的時刻」前來訪問:「這次談話讓我們更接近勝利。這是一個明確的訊號,證明俄羅斯又一次的企圖沒有希望。」

澤連斯基說,2022年2月24日晚,第一個電話就是打到美國的。而一年之後,拜登站在了他的身旁,這將被永遠銘記。

拜登則回憶了去年澤連斯基向他打電話時的情形:「俄羅斯的飛機正在空中,而他們的坦克已經越過了你們的邊境。你告訴我你可以聽見地面上的爆炸聲。我永遠不會忘記這個。」

拜登問澤連斯基說,他能提供什麼幫助,澤連斯基回應:「召集世界領導人,請他們支持烏克蘭。」

