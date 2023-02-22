普京提出暫停參與《新削減戰略武器條約》草案　聯合國籲重返對話

俄羅斯與烏克蘭開戰一周年前夕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日宣布俄羅斯暫停參與美俄之間的《新削減戰略武器條約》（New START），莫斯科方面之後表示，會繼續遵守協議內容。



路透社報道，普京稱「不是退出，而是暫停」《新削減戰略武器條約》後，隨即向下議院杜馬（Duma）提出暫停該條約的草案。杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）表示，會於22日審議和採取即時行動，而上議院聯邦委員會（Federation Council）亦可能於同日審議草案。

俄羅斯國防部則稱，莫斯科會繼續嚴格遵守協議內容，以維持充足程序的可預計情況及穩定性，同時都會保持在試射洲際彈道導彈（ICBM）前，先通報美國的做法。

對於莫斯科的決定，聯合國發言人呼籲美俄兩國應恢復全面遵守該條約內容，形容一個沒有核軍備控制的世界是更危險和不穩，而且有可能導致災難後果，因此各方需要盡力避免這個結果發生，當中包括即時返回對話。

《新削減戰略武器條約》在2010年由時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）及俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）簽署，限制每個國家不可部署超過1550枚核彈頭、禁止部署700枚以上彈道導彈、限制部署重型轟炸機在700架以內等條款。

它是俄羅斯與美國之間僅存的軍控條約，2026年到期。俄羅斯和美國本已開始討論未來限制核武器條約所應包括的內容，但俄羅斯入侵烏克蘭後，美俄後中斷這方面的對話。至2022年11月，美國務院證實美方計劃與俄方舉行會談，討論在條約框架下恢復核查工作的問題。