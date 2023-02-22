俄烏開戰一周年︱拜登：俄羅斯永不會在烏克蘭取勝

美國總統拜登（Joe Biden）2月20日旋風式訪問烏克蘭後，21日在華沙（Warsaw）與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面後發表講話，指俄烏戰爭爆發近一年，重申俄羅斯永遠不會勝出，而北約（NATO）則顯得更加團結。



拜登表示，基輔（Kyiv）至今仍然屹立不倒，形容這場戰爭令全世界、北約和民主體制受到挑戰，一年過去，世界不會對俄羅斯的侵略視而不見。他指出大家會挺身捍衛民主、主權及民眾自由生活而不受侵略影響的權利。

他提到，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令派坦克入侵烏克蘭，就以為可以輕易輾過的想法大錯特錯，莫斯科原本以為簡單取勝，卻變成俄軍顯得群龍無首。

拜登稱普京覺得北約會變得脆弱和分裂，但事實上北約現在更團結，亦不會減少對烏克蘭的支持，同時加速芬蘭及瑞典加入北約，俄羅斯永遠不會在烏克蘭獲勝。他認為，烏克蘭仍是獨立和民主國家，形容這場戰爭是一場悲劇，因此普京仍有結束戰爭的可能，並重申西方無意攻擊俄羅斯。

他表明，大家需要合作，確保烏克蘭有自我防衛能力，歐盟已增加對烏克蘭的史無前例援助。而普京企圖加劇全球糧食危機，不過華府及七國集團（G7）就出手承諾應對這個危機及加強全球糧食供應。

拜登亦說，俄羅斯在烏克蘭犯下的人道及戰爭罪行將會被追究，華府會在較後時間公布更多制裁俄羅斯的措施。他同時宣布在明年主辦峰會，慶祝北約成立75周年，另外都出訪非洲多個，談及全球糧食供應問題。

而杜達則呼籲，歐洲國家及北約成員國團結支持烏克蘭，不要害怕提供軍事援助，令基輔方面有武器可用。