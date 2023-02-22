布林肯稱中國氣球侵犯美國主權　中國外交部：口出狂言兼顛倒黑白

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）譴責中國偵測氣球入侵美國、中方偵測氣球侵犯美國主權、違反國際法。中國外交部發言人汪文斌22日回應指，布林肯口出狂言，顛倒黑白，而事實上，美國才是侵犯別國主權，違反國際法，肆意對別國監視監聽的頭號帝國。



汪文斌表示，中方已多次清晰明確地告訴美方，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的一次意外偶發事件，反復要求美方以理性、冷靜和專業的態度妥善處理有關問題。他說但美方無視事實，編造「間諜氣球」敘事，美國總統拜登（Joe Biden）親自下令，悍然出動先進戰機和導彈擊落民用飛艇，這是百分之百濫用武力、百分之百過度反應，百分之百歇斯底里，嚴重違反國際慣例和有關國際公約。

他稱美方不僅不反思悔過，反而對華抹黑攻擊，制裁中國企業持續擴大事態。

他指中方對美方的惡劣行徑予以強烈譴責，已多次向美方提出嚴正抗議。

他說中方再次敦促美方拿出誠意，改正錯誤，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。他表示，來而不往非禮也，如果美方執意借題發揮，升級危機，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。