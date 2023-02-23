Starbucks意大利推橄欖油咖啡　食客試飲：油分多但味道不俗

全球知名咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）最近宣布，將推出一款以咖啡及橄欖油混合而成的新飲品，並將其取名「Oleato」。這款飲品首先會在意大利開賣，售價大約為4.5至6.5歐元（約38至55港元）。有食客試飲後表示，雖然油分有點太多，但兩者混合起來味道不俗。



星巴克於2月21日表示，「Oleato」在意大利文中代表油，是一款以阿拉比卡（Arabica）類咖啡豆及意大利Partanna特級初榨橄欖油混合而成的飲品。創辦人舒爾茨（Howard Schultz）更形容，「Oleato」是「咖啡世界的下一場革命」。

對於這場「咖啡革命」，意大利的年輕民眾就覺得「新奇又刺激」，其中20歲的女受訪者Nicole Molinari認為，將咖啡及橄欖油混合的想法非常奇怪，「但這是相當新穎的想法，我覺得它對外國人的吸引力，比起意大利人來說要大得多。」

另一受訪者、22歲女子Stefania Battagli在試飲後直言，咖啡的油分過多，不太符合她口味，「但它味道不錯，牛奶味和油味都很突出，混合在一起的效果很好。」

星巴克又指，這款飲品首先會於22日在意大利推出，其後會陸續在世界各地開賣，包括美國南加州、英國、日本及中東等地。