俄羅斯新開星巴克2.0　改名Stars Coffee標誌變淑女　仲有壽司賣!

【俄羅斯/星巴克/Starbucks】星巴克在今年5月宣布退出俄羅斯市場，有當地商人和rapper就合資買起店舖，翻新為全新品牌Stars Coffee，被指無論品牌名字、logo、店內裝潢、產品設計等都嚴重跟Starbucks撞樣。到底「煥然一新」的星巴克2.0會是甚麼樣呢？



（YouTube：@日テレNEWS）

離俄羅斯入侵烏克蘭已經過了大約半年，期間有逾1000間國際公司撤離當地業務。美國連鎖咖啡店星巴克亦在今年3月暫停當地業務，5月正式撤出俄羅斯。日前Forbes分享報導，指俄羅斯商人Anton Pinskiy和說唱歌手Timur Yunuso（Timati）就買下130間星巴克門店，經翻新改名後在8月19日開張全新連鎖店Stars Coffee。

（YouTube：@ANNnewsCH）

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綜合路透社、俄羅斯媒體公司 Sostav 等外媒報導，基於他們不能直接使用星巴克的原有標誌，創辦人之一的Timati表示他們嘗試在製作logo時放入連續性，亦即是「圓形」和「女性」兩個元素。他認為這與新標誌中的棕色、雪茄般的「男性色彩」形成了很好的對比。另一位創辦人Pinskiy就表示，「每個人看法都會唔同，但如果你直接對比兩個logo，咁除咗個圓圈之外，根本冇其他共同點。」與星巴克的美人魚logo不同，Stars Coffee 的標誌是一個戴著傳統俄羅斯頭飾kokoshnik的女人。

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網上流傳不少Stars Coffee店舖的照片，看到店內的裝修風格與星巴克非常相似，供應的飲食也與星巴克雷同，也是售賣三文治、沙律、甜品等。媒體AP NEWS表示看到飲品menu會有熟悉的感覺，只不過他們不會賣人氣飲品「frappuccino」，而是改賣新飲品「frappuccito」。

Stars Coffee創辦人之一說唱歌手Timur Yunuso（Andrey Lyubimov / RBC）

Stars Coffee在莫斯科有 90 家分店，在聖彼得堡和其他地區各有 15 家。兩位負責人就表示，其中十家將於下週開業，計劃所有門店都會在 9 月底前開業。不過路透社亦報導，除了基本的咖啡店之外，部分連鎖店會作為提供亞洲美食的連鎖餐廳「Stars and Redbox」營運，是結合壽司吧和咖啡店的創新業務。而且Timati亦講到還會有酒精提供！不知大家又有沒有興趣試試這間不是星巴克的Stars Coffee呢？不妨留言分享一下吧！

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