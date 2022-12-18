日本人愛客製化Starbucks飲品　揭開5種最受歡迎的星巴克隱藏美味

大家到日本觀光時，是不是都會到Starbucks星巴克喝一杯新推出的期間限定飲料呢？備受觀光客喜愛的星巴克，其實也非常受日本人歡迎。這次要為大家介紹日本人到底有多愛星巴克，並介紹幾款他們最愛喝的飲料以及客製化的方法。下次走進日本星巴克時，你就知道要怎麼點餐才算內行了！



1. 日本人去星巴克的頻率

日本人有多常去星巴克消費呢？👇👇👇

票選結果顯示，最多人回答「1個月去1次以上」，比例高達23%，其次則是「1年1次以下」、「2～3個月1次」及「4～6個月1次」。其中又以10～20多歲的人最常去星巴克，有超過三成的人1個月會去1次以上，而女性的比例又更高。

不過10多歲的世代裡，也有超過兩成的人完全不會去星巴克，特別是男性的比例更高。這可能跟學校及生活圈附近沒有店面，或是商品單價較高都有關係。

2. 日本人為何喜歡星巴克？

那麼日本人為何這麼喜歡喝星巴克呢？

從全體投票來看，有超過四成的人回答「因為飲料好喝」，其次的「有很多限定商品、新商品」與「很時髦」也分別占了將近三成。其他還有「飲料品項很豐富」、「店裡的氣氛很好」、「店裡很乾淨」、「可以客製化飲料」、「店員很親切」、「環境很舒適」、「可以喝到正統的咖啡」等原因。

在10多歲的人之間，「很時髦」的投票比例特別高，此外也有人回答「飲料與食物的外觀好看」、「很適合拍網美照」。可以看出在學生眼中，星巴克可以跟「流行時尚」畫上等號。

另外在10～20多歲的排行榜中，「可以客製化飲料」的排名位居第五，得票率高於其他年齡層的排名。社群網站上經常有人分享特別的客製化方法，也會吸引年輕世代跟風嚐鮮。找出自己喜歡的客製化方法，也是一種樂趣呢！

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3. 最受歡迎的客製化飲料5選

從調查結果看來，可以知道「飲料豐富多變」與「可以客製化」的部分，都是日本人熱愛星巴克的原因。下面將為大家介紹幾款備受日本人喜愛的飲品與客製化方法，一起來看看吧！

1. 雙倍抹茶拿鐵

第一種點法可以讓抹茶濃厚又甘醇的風味更加突出。就算不加糖漿還是有微甜的感覺，喝起來很順口。

・不要糖漿

・更換豆奶



第二種點法則會讓奶味變得更加濃郁。

・追加白巧克力醬



2. 草莓星冰樂

第一種點法可以增加草莓牛奶濃厚甘醇的滋味，喝起來層次感大加分。

・更換豆奶



第二種點法添加了日本星巴克才有的牛奶配方，也可以增加濃厚度。

・更換Breve milk（由牛奶與鮮奶油1:1調配的牛奶）



第三種點法喝起來像是阿波羅巧克力的味道，小孩一定會喜歡！

・追加巧克力醬

・追加可可碎片



3. 伯爵茶那堤 Earl Grey Tea Latte

經典的伯爵茶那堤，加上許多日本星巴克才有的客製化選項，讓人一喝就上癮。如果你不知該如何用日文點餐，也可以直接出示推特的圖片給店員看喔！

・更換Breve milk（由牛奶與鮮奶油1:1調配的牛奶）

・更換燕麥奶

・奶泡加量

・糖漿減量

・蜂蜜一圈



4. 摩卡可可星冰樂 Java Chip Frappuccino® Blended Beverage

把焦糖與巧克力加好加滿，是很適合螞蟻人的客製化方法！

・追加焦糖醬

・追加巧克力醬

・追加可可碎片

・鮮奶油增量



5. 焦糖瑪奇朵 Iced Caramel Macchiato

最後一款則是讓焦糖瑪奇朵喝起來更清爽的客製化方法。因為是低咖啡因飲品，所以也很適合在工作結束後品嘗喔！

・更換豆奶

・更換低咖啡因咖啡



一起來試試日本星巴克的客製化飲料吧！

調查概要

■ 來源：LINE RESEARCH

■ 對象：日本全國15歳～64歳的男女

■ 調查期間：2022年6月3日～2022年6月6日

■ 有效回收數：5254個樣本

※圖表中數據經過小數位第一位或第二位四捨五入後進位，故相加後可能不等於100％。



透過這次的調查，大家應該知道日本人有多愛星巴克了吧？日本星巴克有各式各樣的限定飲品與客製化方法，每次去都能嘗試不同口味的飲料。除了本篇介紹的幾款客製化飲料之外，星巴克官網上還有推出模擬客製化飲品的網站，除了網路推薦的喝法以及自己喜歡的喝法之外，也可以參考網站中推薦的調配方法喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】