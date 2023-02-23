韋伯太空望遠鏡發現6個遙遠巨大星系　形成速度顛覆人類認知

美國大空總署的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）再次發現了新事物，但這次可能會顛覆人類所知：望遠鏡在宇宙一個不為人知的區域，觀察到「6個星系」，這可能代表着人們熟知星系形成的理論是錯的。



《自然》（Nature）期刊2月22日刊登的一份新研究指出，天文學家利用韋伯太空望遠鏡，發現了太空的深空一個地區，曾出現過6個巨大星系。而這個星系出現的時期，是創造宇宙大爆炸（Big Bang）後5億至7億年之間。

圖為2月22日，科學家發現的6個年紀遙遠的星系。（Reuters）

後5億至7億年之間看似一個很大數目，但追溯時間只有當前宇宙年齡的3%，而發現的6個巨大星系實際非常成熟，質量巨大」。這發現顛覆了有關星系起源的既有理論，甚至大爆炸理論也可能是錯的。

當前的理論認為，星系起源於恆星跟星塵組成的小型雲團，隨著時間慢慢增加。但此次發現完全違反當前理論，意味科學家需要重新思考星系如何形成與演化。

韋伯太空望遠鏡可以觀察到人類肉眼看不見的紅外線，有能力探測古代恆星與星系發出的微弱光線。藉凝視遙遠宇宙，韋伯太空望遠鏡甚至能夠看見135億年前的東西，而科學家能確定的宇宙年齡約為137億年。